Новый транспортно-логистический комплекс запущен в Забайкалье на границе с КНР
28 марта на станции Забайкальск в Читинской области открыт крупный транспортно-логистический комплекс. Работа комплекса позволит увеличить скорость обработки каждого вагона и увеличить объёмы грузоперевозок в КНР, сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.
Инвестиции РЖД в реализацию проекта составили 10 млрд рублей. На эти средства выполнен большой объём землеустроительных работ, уложено более 30 км путей, 90 стрелочных переводов, построены 19 искусственных сооружений", — говорится в сообщении.
Также на территории комплекса возвели ангарный склад для скоропортящихся и тарно-штучных грузов, три платформы с навесом для перегрузки, три площадки для длинномерных и тяжеловесных грузов, повышенные пути для разгрузки сыпучих грузов, административно-бытовой комплекс, общежитие для рабочих, 10 пунктов обогрева для работников, котельная. Всего на предприятии создали 98 дополнительных рабочих мест.
ТЛК предназначен для перегрузки внешнеторговых грузов, в том числе контейнеров, угля, колесной техники длинномерных и тяжеловесных грузов. Как уточнили в ЗабЖД, запуск перегрузочного комплекса позволит перейти к следующему этапу реконструкции, направленному на увеличение пропускной способности станции Забайкальск до 32-х пар поездов. Сейчас технические возможности рассчитаны на отправку в КНР в среднем 18 грузовых поездов в сутки, на прием из КНР — 24 поезда в сутки.
В условиях разворота экономических потоков на восток и блокирования морских контейнерных перевозок запуск нового транспортно-логистического комплекса трудно переоценить.
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