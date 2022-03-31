Новый детский сад на 220 мест открылся в Люберцах Московской области

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Сад на 220 мест — большой и комфортный. Тут современные группы, профессиональные воспитатели и все самое необходимое для ребенка. Учреждение в строящемся микрорайоне, где уже много семей с детьми, поэтому социальная инфраструктура очень нужна.

Новое дошкольное учреждение сократит очередность в микрорайоне почти на 30%.

Это уже пятый детский сад, который открыли в Московской области с начала года.