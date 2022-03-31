Добавить статью
Лого Сделано у нас
Детские сады и школы

Новый детский сад на 220 мест открылся в Люберцах Московской области

 © 360tv.ru

Сад на 220 мест — большой и комфортный. Тут современные группы, профессиональные воспитатели и все самое необходимое для ребенка. Учреждение в строящемся микрорайоне, где уже много семей с детьми, поэтому социальная инфраструктура очень нужна.

Новое дошкольное учреждение сократит очередность в микрорайоне почти на 30%.

Это уже пятый детский сад, который открыли в Московской области с начала года.
Источник: https://360tv.ru/news/mosobl/novyj-...-mest-otkrylsja-v-ljubertsah/?amp=1

новый детсад, Московская область
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,