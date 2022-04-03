ООО ПКФ «СтанкоАртель». Импортозамещение. Зажимные устройства станков 1А660, 1М660, 1К660Ф3, 1660.
Данный вид зажимных устройств (кулачков) применяется на тяжелых токарных станках мод. 1А660, 1М660, 1К660Ф3, 1660 производства «Краматорского завода тяжелого станкостроения им. В.Я. Чубаря» (г.Краматорск, Донецкая обл.). Станки данных моделей имеют возможность обработки заготовки весом до 30 тонн.
— корпус кулачка. Материал — сталь 40Х, твердость 48…52HRCэ. Рабочие поверхности по Н7, базовые поверхности — шлифовка Ra 0,63;
— кулачок. Материал — сталь 40Х, твердость 48…52HRCэ. Рабочие поверхности по Н7, базовые поверхности — шлифовка Ra 0,63;
— винт. Материал — сталь 40Х, твердость 230…260НВ. Рабочие поверхности Ra 1,6;
— втулка. Материал — сталь 40Х, твердость 230…260НВ. Рабочие поверхности Ra 1,6;
— планки. Материал — сталь 40Х;
— втулка, фиксатор. Материал — сталь 40Х, твердость 48…52HRCэ;
— болты установочные. — винт. Материал — сталь 40Х, твердость 230…260НВ.
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