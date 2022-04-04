СТМ поставили РЖД первую партию хоппер-дозаторов повышенной грузоподъемности

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Ярославский завод «Ремпутьмаш» отгрузил 162 инновационных хоппер-дозатора модели 19-6940 для ОАО «Российские железные дороги». Это первые на пространстве колеи 1520 мм саморазгружающиеся вагоны грузоподъемностью 75 тонн на тележках с нагрузкой 25 тонн на ось. Хоппер-дозаторы из первой партии будут эксплуатироваться на Октябрьской и Красноярской железных дорогах.

«По сравнению с серийно выпускаемым хоппером-дозатором ВПМ-770 вместимость новой модели больше на 5 кубометров, грузоподъёмность выше на 5 тонн. Срок службы увеличен с 28 до 40 лет, а пробег до первого планового ремонта возрос с 210 до 500 тысяч км. Изменение потребительских свойств и снижение затрат в эксплуатации позволят получить ощутимый экономический эффект при использовании нового хоппер-дозатора на железных дорогах», — прокомментировал генеральный директор Группы РПМ, директор дивизиона путевой техники СТМ Кирилл Эпштейн.

Проект конструкторской документации хоппер-дозатора разработан осенью 2020 года на основании технических требований, сформированных Управлением вагонного хозяйства ОАО «РЖД». Пять опытных образцов были изготовлены в 2021 году на Ярославском заводе «Ремпутьмаш» и прошли полный комплекс сертификационных испытаний. В декабре 2021 года завершена процедура постановки инновационного вагона на производство и получен сертификат соответствия хоппер-дозаторов модели 19-6940 требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности железнодорожного подвижного состава».

Хоппер-дозатор 19-6940 предназначен для перевозки на железных дорогах всех видов балласта (фракции от 5 до 70 мм). Основные преимущества новой модели проявляются при формировании хоппер-дозаторных вертушек, позволяя сократить общепринятую длину сцепа с 20 до 18 вагонов и сэкономить время на манипуляциях при разгрузке и погрузке, что приводит к возникновению технологического и экономического эффектов. При формировании вертушки из новых вагонов на 12,5% процентов увеличивается объем перевозки щебня на участок работ. Кроме того, конструкция хоппер-дозатора обеспечивает безопасную перевозку грузов и исключает проведение технического обслуживания в пути следования. Дополнительно вагон укомплектован системой освещения рабочей зоны, работающей от генератора, приводимого в движение от сети сжатого воздуха, RFID — идентификаторами с целью учета и идентификации грузовых вагонов и их литых номерных деталей.