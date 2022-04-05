Бронеавтомобили «Тайфун» и санитарные «Линзы» поступили на вооружение ЦВО в марте 2022 года
Партия бронеавтомобилей «Тайфун» и санитарных «Линз» поступила на вооружение воинских частей Центрального военного округа в марте 2022 года.
Новые бронеавтомобили «Тайфун» пополнили парк боевых машин миротворческого соединения, дислоцирующегося в Самарской области. «Тайфун» предназначен для транспортировки личного состава, оснащен комбинированной защитой из керамической брони. На машине установлены видеокамеры, обеспечивающие круговой обзор экипажу и водителю.
Также на вооружение воинских частей Центрального военного округа, дислоцированных Новосибирской, Свердловской и Челябинской областей, поступили три санитарных бронеавтомобиля «Линза». Техника предназначен для поиска, сбора и вывоза раненых с поля боя и других очагов массовых потерь.
Ранее сообщалось, что более 20 бронеавтомобилей многоцелевого назначения «Тигр-М» поступили на вооружение разведывательных подразделений Центрального военного округа.
Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.
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