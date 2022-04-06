«Микроген». Как выпускают актуальные противомикробные препараты на закате «эры антибиотиков»?

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Научно-производственное объединение «Микроген» холдинга «Нацимбио» Госкорпорации Ростех — ключевой российский разработчик и производитель биологических препаратов против инфекционных, аллергических, аутоиммунных и некоторых других социально значимых заболеваний. Предприятие объединяет старейшие фармацевтические заводы, с которыми напрямую связано развитие в нашей стране важнейших биомедицинских технологий.

Сегодня НПО «Микроген» выпускает по полному циклу более 250 современных препаратов, среди которых — вакцины, препараты крови, аллергены, токсины, сыворотки и пробиотики. Корреспонденты «Сделано у нас» посетили предприятие и узнали о производстве бактериофагов — уникальных антимикробных препаратов природного происхождения, промышленный выпуск которых налажен только в России.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

СНАЧАЛО БЫЛО ОБЪЕДИНЕНИЕ

Научно-производственное объединение (НПО) «Микроген» было учреждено в начале двухтысячных для того, чтобы объединить в своей структуре важнейшие государственные фармацевтические предприятия, выпускающие биологические препараты. «Микроген» должен был оздоровить полученные активы, средний возраст которых составлял 70-80 лет, и привести их к современным стандартам качества, принятым в фармацевтической отрасли.

Созданную организацию передали в структуру промышленной Госкорпорации Ростех — холдингу «Нацимбио», управляющему научно-производственными заводами. Миссия компании состоит в содействии устойчивому развитию российских фармацевтических активов и обеспечению национального суверенитета в области производства и поставок иммунобиологических лекарственных препаратов.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сегодня в России. В натуральном выражении на его долю приходится около 40% рынка, при этом объединение обладает самым широким ассортиментом этой лекарственной группы в стране — более 20 наименований вакцин в производственном портфеле. «Микроген» — это также и крупнейший производитель альбуминов и иммуноглобулинов человека, единственный производитель широкого спектра аллергенов, аллергоидов и ряда других уникальных разработок. Производственные площадки предприятия лицензированы в соответствии с современными нормами и работают по полному циклу, начиная с этапа производства субстанции.

Ученые НПО «Микроген» продолжают создавать биотехнологические новинки, в том числе на базе уже существующих препаратов. Об одних из них — бактериофагах, получивших мощный импульс для развития вместе с достижениями научного и технологического прогресса, мы и погорим сегодня с экспертом компании Александром Жарниковым на заводе в Уфе. Именно здесь налажен промышленный выпуск этих уникальных антибактериальных препаратов.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Александр, сейчас многие врачи во всем мире активно интересуются фаготерапией, то есть лечением бактериальных инфекций с помощью препаратов бактериофагов. С чем, по-вашему мнению, связано такое усилившееся внимание?

Триггером стал рост антибиотикорезистентности. Это нарастающее во всем мире явление невосприимчивости бактерий к антибиотикам — одна из главных угроз здравоохранения в масштабе планеты. Об этом постоянно говорят и ВОЗ, и врачи-инфекционисты, сталкивающиеся с этой проблемой в клинической практике. Бактериофаги — это очень хороший инструмент, который врачи применяют в случаях, когда все другие средства не показывают результата, а болезнь прогрессирует. В таких случаях фаги становятся единственным средством лечения.

Благодаря наследию СССР, который не отказался от применения бактериофагов после появления антибиотиков, сегодня Россия остается фактически единственной страной, где фаги производятся в промышленных масштабах. Интерес к ним со стороны мирового врачебного сообщества растет быстрыми темпами.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

А как бактериофаги были обнаружены?

История открытия бактериофагов относит нас к 1896 году и обнаружению британским химиком Эрнестом Ханкиным удивительный свойств индийских рек Ганг и Джумна. Ученый установил, что воды этих рек нейтрализуют некоторые виды бактерий и пришел к выводу, что в них присутствует некий агент, вызывающий гибель болезнетворных микробов.

Позднее, в 1917 году канадский сотрудник института Пастера в Париже Феликс Д’Эрелль предложил для этого агента название «бактериофаг», что в дословном переводе означает «пожиратель бактерий». Д’Эрелль определил, что бактериофаги представляют собой вирусы, которые воздействуют (нейтрализуют) на бактерии в очаге воспаления. Всю жизнь ученый посвятил изучению возможностей применения фагов как средств для лечения инфекционных заболеваний. Спустя всего четыре года последователи Феликса Д’Эрреля Ричард Брайонг и Джозеф Мэйсин впервые описали успешный способ лечения стафилококковых инфекций кожи с помощью соответствующего бактериофага.

В России основоположником фаготерапии принято считать микробиолога Георгия Элиава — также ученика и последователя Феликса Д’Эрелля. По его инициативе в 30-е годы прошлого столетия в СССР был создан Институт исследования бактериофагов, который в 1951 году вошел в состав группы Институтов вакцин и сывороток. К счастью, мы сумели сохранить эти уникальные знания для производства эффективных препаратов.

Бактериофаги — это аналоги антибиотиков? Их можно использовать вместе?

С точки зрения действия на бактерию, антибиотики и бактериофаги очень похожи — и те, и другие уничтожают ее. Главное различие между ними — в происхождении и спектре антибактериальной активности.

Современные антибиотики — это преимущественно химические вещества искусственного происхождения с широким спектром антибактериальной активности. Бактериофаги, напротив, — это живые вирусы природного происхождения с таргетной (прицельной) активностью, способные поражать только один вид бактерии.

Комбинированное применение антибиотиков и бактериофагов возможно и часто практикуется врачами. В ряде случаев воздействие бактериофагов на бактериальную клетку даже способствует восстановлению чувствительности бактерии к антибиотикам, что положительно сказывается на общем результате лечения.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Создают ли бактериофаги как антибиотики резистентные к ним штаммы бактерий?

Да, к сожалению, бактерии способны вырабатывать устойчивость и к бактериофагам. У них есть система своего, так называемого бактериального иммунитета, который может формироваться при воздействии бактериофага. Но важно понимать, что такое воздействие должно быть длительным. Для нас, производителей лекарств на основе бактериофагов, это не является проблемой, так как на нашей стороне играет эволюция и селекция. В случае возникновения резистентности мы просто подберем новый, активный бактериофаг и включим его в состав препарата. Для этих целей на нашем предприятии создан уникальный Биологический ресурсный центр, в котором хранится и постоянно обновляется банк бактериофагов, циркулирующих на территории нашей страны.

По каким критериям врач решает использовать бактериофаги?

Главный критерий — положительный результат теста на чувствительность возбудителя к бактериофагу. Кстати, сегодня многие лаборатории предлагают пациентам, помимо определения вида бактерий, присутствующих в биоматериале, провести исследование и на антибиотикорезистентность.

Далее, в зависимости от состояния пациента и стадии заболевания, врач назначает курс лечения: дозировку, способ, кратность и длительность применения.

Какие у бактериофагов противопоказания и побочные эффекты?

Лекарственные препараты бактериофагов производятся только из созданных природой, естественных бактериофагов. Поэтому они безопасны и могут применяться в любом возрасте. Большим плюсом применения бактериофагов по сравнению с антибиотиками является активность только в отношении болезнетворной бактерии, вызвавшей заболевание, и отсутствие влияния на естественную микрофлору организма: именно поэтому после приема бактериофагов дисбактериозы практически не возникают. Никаких серьезных побочных эффектов за все время производства препаратов нами выявлено не было, а известные незначительные явления были связаны с реакциями на вспомогательные компоненты препарата.

Как производят бактериофаги?

Вначале мы собираем данные о бактериальном пейзаже по всей стране: проводим селекцию бактериофагов, изучаем отобранные для производства штаммы бактерий и бактериофагов. Эта подготовительная работа проводится на базе Биологического ресурсного центра, где собрана и постоянно обновляется коллекция бактерий и бактериофагов, позволяющая нам создавать лечебно-профилактические препараты активные даже в отношении жизнеугрожающих антибиотикорезистентных штаммов патогенных микроорганизмов. Далее мы разрабатываем эффективные в отношении свежевыделенных бактерий «коктейли» бактериофагов, размножаем их методом культивирования в биореакторах, очищаем, стерилизуем, проводим выходной контроль качества и только после этого готовый препарат поступает в аптеки и лечебные учреждения.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Эволюционировало ли производство со времен СССР?

Наше производство постоянно модернизируется вслед за научно-техническим прогрессом: мы регулярно совершенствуем технологические процессы, вводим новые методы контроля качества препаратов. Сейчас основная задача для нас — усовершенствование селекции (отбора) бактериофагов путем внедрения генетических исследований и системы биоинформационного анализа. Эти нововведения значительно повысят качество и скорость селекции бактериофагов, и, как следствие позволят помогать большему количеству пациентов, включая пациентов с тяжело протекающими инфекционными заболеваниями, которым требуется оперативная персонализированная терапия.

Фото и текст: Бионышева Елена