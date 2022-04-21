Роботех начал выпуск оборудования для автоматизации сварки крупногабаритных изделий
В 2021 году специалисты компании ООО «Роботех» разработали и изготовили сварочный позиционер WP-5000.
Позиционер WP-5000 позволяет надежно закрепить свариваемые изделия весом до 5 тн различных габаритных размеров в необходимом положении, что обеспечивает точность сварки.
Перемещение и вращение изделия осуществляется автоматически по заданной программе. Система управления позиционером включает в себя блоки контроля времени наработки для
Сварочный позиционер Robotech © robotech.digital
При необходимости сварочный кантователь может быть интегрирован в роботизированный комплекс.
Удобный интерфейс сенсорной панели управления и возможность удаленного подключения делают процесс сварки максимально простым, обслуживание оборудования не требует наличия высоквалифицированных специалистов. Еще одним преимуществом сварочного позиционера WP-5000 является наличие круглосуточной русскоязычной службы поддержки.
На сегодняшний день оборудование проходит промышленные испытания на крупном машиностроительм предприятии.
В планах компании расширение линейки позиционеров для машиностроительных и металообрабатывающих предприятий.
Видео-обзор: ©Видео с youtube.com
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