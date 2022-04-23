На Урале запустили массовое производство пластиковых изделий для IT

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Специалисты Экспериментально-производственного комбината (ЭПК) УрФУ запустили массовое производство пластиковых изделий для ИТ-сферы и электронной промышленности. На предприятии освоили новые технологии изготовления пресс-форм с последующей отливкой пластиковых изделий и начали отливать корпуса для компьютеров, Wi-Fi роутеров, серверов, процессоров и медицинских приборов. В феврале предприятие получило сертификат Уральской торгово-промышленной палаты (форма СТ-1), а в марте — заключение Министерства промышленности и торговли РФ. Таким образом, ЭПК УрФУ — сертифицированный российский производить пресс-форм для литья полимеров.

«Мы обеспечиваем полный цикл производства: изготовление пресс-формы, ее испытание и отливка готовых изделий. Изделие проходит заготовительный, участки черновой и чистовой обработки, электрофизической обработки металлов, слесарно-сборочный и участок полимеров. На каждом этапе производства процесс контролирует отдел контроля качества. По факту у нас современный завод по производству пресс-форм, — поясняет руководитель проектов ЭПК УрФУ Александр Волков. — Мы изготавливаем изделия из всех видов полимеров: пластик, полиэтилен высокого давления, АБС, текстолит, полиамид. Основное направление, конечно, „умное“ производство, хотя можем изготавливать широкий спектр продукции: от колпачков для пластиковых ручек до корпусов для аппаратов ИВЛ. Готовая продукция ограничивается только габаритами: от доли грамма до 3,5 кг и размерами до 800 мм (каждая из сторон)».

Выпускать пресс-формы ЭПК начал еще в 2005 году. Тогда комбинат создавал 30 штук в год. Сегодня предприятие ежегодно изготавливает около 400 пресс-форм, из которых порядка 250 — для полимеров. Новые технологии изготовления пресс-форм помогают выполнять не только госзаказы и заказы крупных промышленных предприятий, но и запросы крупных ритейлеров (в ЭПК поступил заказ на изготовление плафонов, детских игрушек, ключниц, фоторамок), производителей мебели (фурнитура, заглушки). По словам Александра Волкова, в последний месяц количество заказов у ЭПК увеличилось: за день поступает порядка 15 новых запросов. Обращается бизнес, который покупал изделия за рубежом, но последнее время перестраивается.

«В целом ситуация по рынку такая. Основные производители находятся в Европе, России, Турции и Китае. Стоимость китайской продукции разная, зависит от логистики, сроков и других аспектов. Если говорить про массовый рынок, то Китай выигрывал по срокам и стоимости. Но у Китая есть один момент: средний цикл работы их пресс-форм — 300 тыс. изделий. Затем форму выбрасывают и запускают новую. Мы ориентируемся на более качественные изделия, такие как в Европе и Турции. Гарантируем минимум 500 тыс. изделий на производстве заказчика и 750 тыс. готовых изделий при обслуживании пресс-формы на наших мощностях. Но на самом деле наши формы рассчитаны на отливку миллиона изделий. При этом мы гарантируем уникальность и соблюдение авторских прав. И выполняем работу „под ключ“: от проектирования до пуско-наладочных работ на территории заказчика», — поясняет Александр Волков.

В России подобных производителей порядка семи: в Москве, Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Ставрополе, Новосибирске. Однако они не покрывают потребностей рынка, так как 75% продукции — импорт.

Пресс-форма — оснастка, при помощи которой отливают готовое изделие. На ее изготовление необходимо от двух недель до четырех месяцев, в зависимости от сложности. Для каждого изделия необходима своя пресс-форма. ЭПК УрФУ изготавливает пресс-формы для литья не только продукции из полимеров, но и металлических, резинотехнических изделий, выплавляемых моделей.

Экспериментально-производственный комбинат УрФУ создан в 1956 году, является структурным подразделением университета. Комбинат обеспечивает более 30 тыс. жителей втузгородка Екатеринбурга электрической и тепловой энергией; выполняет заказы промышленных предприятий. В состав ЭПК входят котлотурбинный цех, электроцех, экспериментальное производство (одно из самых оснащенных обрабатывающих производств в регионе с полным циклом металлообработки). Численность сотрудников ЭПК УрФУ более 200 человек.

© urfu.ru

© urfu.ru

© urfu.ru

© urfu.ru

© urfu.ru

© urfu.ru

© urfu.ru