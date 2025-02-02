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Kотенко Cергей 02 февраля 2025, 21:45 6289 Производство

Первый из двух проходческих щитов для Петербургского метрополитена готов

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 © cdn.spbdnevnik.ru

Первый из двух заказанных на Обуховском заводе тоннелепроходческих комплексов готов.

«Только что Обуховский завод собрал и представил первый из двух заказанных нами проходческих щитов диаметром 5,6 метра», — сообщили в Администрации Санкт-Петербурга.

Сейчас идёт демонтаж комплекса, чтобы его узлы можно было транспортировать на строительную площадку и спустить в шахту для сборки в монтажно-щитовой камере шахты № 852, на которой ведут подготовительные работы. Также планируется передача метростроителям второго комплекса и 14 тоннельных укладчиков.

Обуховский завод выиграл конкурс на поставку метростроительного оборудования в январе 2023 года, заявок от других подрядчиков не было. Предприятие изготавливает два тоннелепроходческих комплекса диаметром более 5,63 м, два щита для строительства наклонных ходов, а также станционные блокоукладчики. Их предполагается использовать на строительстве коричневой ветки и продолжения фиолетовой ветки Петербургского метро.

По контракту работы должны были завершить к весне 2025 года. Но инженеры и рабочие выполнили работу раньше.

Таким образом в России возрождено производство горнопроходческих щитов для метро. Долгое время мы использовали только импортные щиты.

 © spbdnevnik.ru

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Источник: https://spbdnevnik.ru/news/2025-01-...-peterburgskogo-metropolitena-gotov

машиностроение, Обуховский завод, Санкт-Петербург, импортозамещение
  • Нет аватара cherev
    03.02.2502:20:28

    Это супер новость. Возродить можем все и новое придумать!

    #1296383
  • Нет аватара termometrix
    03.02.2508:38:20

    Также было бы полезно создать в стране большую сеть центров, специализирующихся на обратном инжиниринге.Они могут быть прикреплены к средним профессиональным училищам, техникумам и колледжам, а также к университетам.

    Отредактировано: termometrix~13:37 03.02.25
    #1296386
    • Нет аватара exVHM.ru
      04.02.2512:32:56

      «обратно синжинирить» — много ума не надо… а вот довести изделие до требуемых характеристик и себестоимости (а это — испытания, доработка… — дело узкопрофильное) — это ЗАДАЧА!

      #1296458
      • Нет аватара termometrix
        04.02.2520:18:30

        а вот довести изделие до требуемых характеристик и себестоимости (а это — испытания, доработка… — дело узкопрофильное) — это ЗАДАЧА!

        Безусловно.Никто и не спорит.

        #1296484
  • Нет аватара liman
    04.02.2507:33:00

    Давно пора!!! В Добрый путь!!!

    #1296439
  • Нет аватара opt1mist
    04.02.2510:06:04

    Интересно почему не Скуратовский опытно экспериментальный завод? Щитами это предприятие с советских времен занимается. https://www.soe...e-ktpm-5-6-6-0/

     © soeztula.ru

    Отредактировано: opt1mist~10:08 04.02.25
    #1296451
    • Нет аватара termometrix
      04.02.2510:52:47

      Скуратовский завод поставил проходческий щит «Петровна» для нужд строительства Петербургского метрополитена. Думаю, он и сейчас эксплуатируется.В Санкт-Петербургском метрополитене исторически использовалось много отечественной тоннелепроходческой техники.

      #1296453
    • Нет аватара exVHM.ru
      04.02.2512:35:59

      а я думал в советские времена этим занимался в основном «Ясиноватский машиностроительный завод»…

      https://ymzdn.r...eprohodcheskie/

      #1296459
    • Нет аватара Kотенко Cергей
      05.02.2509:50:24

      Был конкурс. Заявка на производство поступила только от Обуховского завода.

      #1296506
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