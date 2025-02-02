Первый из двух проходческих щитов для Петербургского метрополитена готов

Первый из двух проходческих щитов для Петербургского метрополитена готовСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Первый из двух заказанных на Обуховском заводе тоннелепроходческих комплексов готов.
«Только что Обуховский завод собрал и представил первый из двух заказанных нами проходческих щитов диаметром 5,6 метра», — сообщили в Администрации Санкт-Петербурга.
Сейчас идёт демонтаж комплекса, чтобы его узлы можно было транспортировать на строительную площадку и спустить в шахту для сборки в монтажно-щитовой камере шахты № 852, на которой ведут подготовительные работы. Также планируется передача метростроителям второго комплекса и 14 тоннельных укладчиков.
Обуховский завод выиграл конкурс на поставку метростроительного оборудования в январе 2023 года, заявок от других подрядчиков не было. Предприятие изготавливает два тоннелепроходческих комплекса диаметром более 5,63 м, два щита для строительства наклонных ходов, а также станционные блокоукладчики. Их предполагается использовать на строительстве коричневой ветки и продолжения фиолетовой ветки Петербургского метро.
По контракту работы должны были завершить к весне 2025 года. Но инженеры и рабочие выполнили работу раньше.
Таким образом в России возрождено производство горнопроходческих щитов для метро. Долгое время мы использовали только импортные щиты.
https://www.dp....ogkd23944022726
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