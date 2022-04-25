Производство ТехноВатт © kriofrost.academy

В марте 2022 года на заводе «ТехноВатт» в подмосковных Мытищах была запущена новая производственная линия по серийному выпуску шкафов автоматических систем управления технологическими процессами.

Компания «ТехноВатт» сегодня — это отечественный производитель, выполняющий полный цикл работ по энергообеспечению и автоматизации технологических процессов:

проектирование систем электроснабжения, распределения и управления;

разработка прикладного программного обеспечения для шкафов управления и SCADA систем;

разработка решений для систем электроснабжения и АСУ ТП;

сборка силовых и распределительных щитов, шкафов управления систем мониторинга;

поставка электротехнического оборудования;

монтаж электрощитового оборудования и шкафов автоматизации;

пуско-наладка, гарантийное и сервисное обслуживание.

Продукция завода зарекомендовала себя как надежное и эффективное решение для автоматизации и управления производством на предприятиях различных областей промышленности.

Производство ТехноВатт © kriofrost.academy

На сегодняшний день оборудование «ТехноВатт» успешно применяется в системах холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха крупных объектов пищевой промышленности ГК «Черкизово», «Микоян», «Мираторг», «Глобалтрейд», «Атлантис», Fazer; гипермаркетах и распределительных центрах сетей «Глобус», «SELGROS Cash&Carry», «BILLA», «X5 RetailGroup»; спортивных объектов: ледовых дворцов и физкультурно-оздоровительных комплексов.

«Отдельное направление деятельности компании „ТехноВатт“ — это организация систем удаленного доступа и контроля за работой инженерных систем. Современные системы мониторинга позволяют оперативно регулировать параметры работы всего подключенного к ним оборудования, а также своевременно получать информацию о нештатных ситуациях и реагировать на них, удаленно внося требуемые изменения.Новый производственно-складской комплекс компании площадью 1500 кв.м. удовлетворяет всем необходимым требованиям по безопасности и качеству производства. Сотрудники компании используют только профессиональный инструмент ведущих мировых производителей. Регулярно обновляется станочный парк: для новой производственной линии был закуплен станок лазерной резки для изготовления корпусных элементов щитов.», — сообщает руководитель компании Алексей Карцев

В связи с запуском новой линии дополнительно было увеличено количество рабочих мест. На производстве созданы все условия для комфортной и продуктивной работы персонала.

Часть производственного комплекса занимает регулярно пополняемый склад комплектующих, что позволяет гарантировать минимальные сроки выполнения заказов.

Собственный проектный отдел, штат программистов и отлаженное производство позволяют компании «ТехноВатт» разрабатывать и поставлять наиболее подходящие для конкретных проектов решения по гибким ценам.

Производство ТехноВатт © kriofrost.academy

На сегодняшний день, при известных сложностях с поставками компонентов, завод «ТехноВатт» имеет возможность обеспечить бесперебойный выпуск оборудования в согласованные с заказчиком сроки.

Сайт компании: http://technowatt.ru/