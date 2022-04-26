Одна из крупнейших аграрных компаний Юга России автоматизирует процессы управления проектами
Российская система управления проектами Адванта внедряется в Агрохолдинге «СТЕПЬ».
Одна из крупнейших аграрных компаний Юга России объединяет под общим брендом ряд перспективных сельскохозяйственных предприятий. Входит в состав АФК «Система».
Активы компании расположены в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарском и Ставропольском крае, Ростовской области. Агрохолдинг развивает бизнес по нескольким ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, интенсивное садоводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, производство и дистрибуция сыров, молочной продукции и растительных альтернатив.
Агрохолдинг «СТЕПЬ» сегодня — это:
- Около 1 000 000 тонн пшеницы в год
- Земельный банк 578 000 га
- Валовый сбор более 1 800 000 тонн продукции в год
- 751 га садов интенсивного типа
- Более 30 000 тон десертных яблок в год
- 7 современных молочно-товарных ферм
- 23 240 голов крупного рогатого скота
Стратегическая цель Агрохолдинга на ближайшие 3 года — войти в пятерку крупнейших игроков рынка России. Для этого руководством компании было принято решение об автоматизации процессов управления проектами и их поддержке ИТ-решением на базе платформы Адванта.
В компании уже внедрены стартовые элементы проектного управления — реестр проектов, управление сроками и содержанием, настроены статус-отчеты и эскалация проблем, ведется обучение ключевых пользователей. Параллельно проектный офис разрабатывает методологию управления проектами холдинга.
Пока внедрение планируется только в рамках проектного офиса. В компании хотят создать готовый продукт — информационную систему для контроля портфеля проектов, все необходимые регламенты, обкатать базовые настройки платформы, а в дальнейшем масштабировать решение на другие подразделения Агрохолдинга.
В Агрохолдинге «СТЕПЬ» рассчитывают, что внедрение системы проектного управления позволит реализовывать проекты точно в срок, что, в свою очередь, повысит их маржинальность. Кроме того, система проектного управления поможет создать сбалансированный портфель проектов, которые приблизят компанию к достижению цели.
Руководитель проектного офиса Агрохолдинга «СТЕПЬ» Елена Токарева высоко оценила пользу и функциональность ИТ-решения на базе платформы Адванта. Она позволяет с учетом разных бизнес-направлений Агрохолдинга вести разноплановые проекты с индивидуальным подходом. «Широкий набор настроек, комфортный и понятный интерфейс для бизнес-пользователей выделяют ПО Адванта как одно из лучших среди предлагаемых на рынке решений, — говорит Елена Токарева. — отмечу, что это — российская разработка, что полностью соответствует концепции импортозамещения».
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