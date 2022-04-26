Достойная замена импорту: инновационное оборудование от саратовского завода «АВРОРА»

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Бренд «АВРОРА» давно известен в мире упаковочного оборудования — не только на российском рынке, но и за рубежом. Компания специализируется на выпуске промышленного фасовочно-упаковочного оборудования. Номенклатура выпускаемой продукции включает машины для дозирования, укупорки, этикетирования, запайки, паллетирования и других процессов упаковочного цикла. Линейка оборудования включает более 800 моделей установок с различным функционалом — от простых настольных полуавтоматов до многофункциональных автоматических линий.

© Фото из открытых источников

По качеству и уровню технологичности выпускаемые машины не уступают европейским аналогам. Сравним ассортиментную линейку оборудования бренда «АВРОРА» и таких известных немецких и итальянских производителей как BREITNER Abfuellanlagen GmbH, Della Toffola Group, SMF Gmbh. Зарубежные компании предлагают роторные и линейные машины для розлива, укупорки и этикетирования производительностью от 1000 шт/час. В каталоге саратовского производителя представлен не менее разнообразный ассортимент установок под различные цели и задачи. Лаконичный промышленный дизайн линий, развитый функционал, наличие дополнительных опций, высокий уровень качества материалов изготовления — показатели, по которым продукция отечественного завода может оцениваться как конкурентоспособное предложение на мировом рынке. При этом компания изготавливает профессиональные решения не только для оснащения крупных производств, но и для небольших компаний — полуавтоматические и ручные установки, автоматические мини-линии. Кроме того, в отличие от многих импортных производителей, изготавливающих машины для отдельных сегментов (например, только для розлива напитков или продуктов бытовой химии), «АВРОРА» ориентирована на потребителей из разных отраслей промышленности — фармацевтической, пищевой, химической, парфюмерно-косметической и других.

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Большая часть оборудования, поставляемого на российский рынок от европейских компаний — это автоматические линии розлива высокой производительности. Еще несколько лет назад закупать такие машины за рубежом было престижно и считалось более надежным вариантом оснащения. Сегодня российские компании все чаще отдают предпочтение именно отечественным брендам. И это связано не только с внешними событиями, но и с тем, что упаковочное машиностроение в России получило новый толчок к развитию и продолжает уверенно развиваться.

Опыт завода «АВРОРА» в этом показательный пример. Только за последние три года ассортимент оборудования для фасовки и упаковки от саратовской компании вырос почти в два раза. Компания выпускает высокоскоростные линии розлива инновационного типа с интеллектуальным управлением, системами ориентирования тары, паллетоукладчиками и другими составными установками. Инновационность, надежность, эффективность и высокий уровень сервиса — то, что в первую очередь хотят видеть потребители, и именно это успешно воплощает саратовский производитель упаковочного оборудования.

С деятельностью компании и выпускаемой продукцией можно познакомиться на официальном сайте завода «АВРОРА» aurora-pack.ru

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