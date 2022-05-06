На «Памяти народа» опубликованы новые документы о судьбах фронтовиков Великой Отечественной Войны

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В преддверии Дня Победы на портале стали доступны новые массивы оцифрованных документов и данных, в том числе, о призыве и демобилизации, ранениях, подвигах, а также судьбах военнопленных.

Традиционно ко Дню Победы сайт «Память народа» пополнился миллионами новых, ранее нигде не опубликованных документов и записей о солдатах и офицерах, воевавших на фронтах Великой Отечественной Войны. Более 1.7 млн новых записей о потерях содержат такие документы, как паспорта воинских захоронений, — это учетные карточки захоронений со списками захороненных, а также фотографиями и планами мест захоронения, позволяющие установить место погребения Героя; похоронные извещения и сведения о судьбе военнослужащих, хранящиеся в районных военкоматах. Для 1.7 млн карточек из картотеки ранений введены дополнительные, ранее не индексированные поля, содержащие информацию о дате и месте рождения, месте призыва, номере госпиталя и судьбе военнослужащего. Записи из дел Центрального архива Минобороны с алфавитными и именными списками частей помогут установить этапы боевого пути участника Войны и его прохождение через определенные части, — таких записей опубликовано 673 тысячи. Еще 366 тысяч новых записей — это данные из наградных документов, а именно карточки из картотеки ЦА МО РФ, содержащие сведения о награждении, и документы с информацией о награждении военнослужащих из дел воинских частей. Именно в этих документах часто можно найти описание героических подвигов, совершенных солдатами и офицерами на поле боя.

О судьбе советских военнопленных и узников концлагерей, а также тех, кто был угнан на работы в Германию, помогут узнать записи из документов зарубежных архивов, — 140 тысяч таких записей пополнили базу данных «Память народа», дав шанс вернуть память о тех участниках Войны, чьи судьбы долгое время оставались в забвении. Дать пользователям возможность шаг за шагом исследовать и установить судьбу своего родственника, сражавшегося на полях Великой Отечественной войны, боевой путь, который ему довелось пройти, — важнейшая задача портала «Память народа».

Цифры

С начала 2022 года на портале опубликованы новые массивы документов:

1,7 млн. карточек на раненых

1,2 млн. записей военкоматов о призыве и демобилизации

673 тыс. записей из дел с именными списками частей

366 тыс. записей из наградных документов

1,7 млн. записей из списков захороненных и похоронных извещений

140 тыс. записей из документов военнопленных

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«Память народа» — самый полный и не имеющий аналогов в мире информационный ресурс подлинных документов о Великой Отечественной войне, насчитывающий более 109 млн оцифрованных страниц архивных документов, общим объемом более 135 Тб. На сегодняшний день на портале можно найти данные о судьбах более 30 миллионов человек.