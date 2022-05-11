КАМАЗ выпустил и поставил первый мусоровоз на шасси «КАМАЗ-Компас»

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Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» поставила первый мусоровоз на шасси КАМАЗ-Компас 43089-F5 в адрес официального дилера компании.

«Компас» — это новое семейство среднетоннажных автомобилей, которые КАМАЗ вывел на российский рынок в начале этого года. Автотехника предназначена для работы в городе и пригороде, а также для междугородних перевозок. Универсальная платформа грузовика «КАМАЗ-Компас» позволяет оснащать шасси широким перечнем спецнадстроек, что дает возможность производителю максимально расширить модельный ряд.

Мусоровоз на базе шасси КАМАЗ-Компас 43089-F5 оснащен дизельным двигателем Cummins ISF, рабочим объемом 3,8 л и мощностью 154 л.с. Коробка передач — механическая шестиступенчатая. Снаряженная масса шасси составляет 3075 кг, полная масса автомобиля — 8990 кг. Грузоподъемность ведущего моста — 6600 кг. Кабина — цельнометаллическая, тоннельного типа, может быть как со спальным местом, так и без него.

Надстройка шасси представляет собой мусоровозное оборудование HIDRO-MAK, с полезным объемом кузова 8 кубометров и объемом загрузочного бункера в 1,2 кубометра. Коэффициент уплотнения мусора — до шести, в зависимости от типа мусора. Материал кузова — сталь ST-52, толщиной 4 мм по всему периметру. Материал загрузочного бункера — сталь HARDOX 450.

Автотехника поставлена в адрес официального дилера ПАО «КАМАЗ» — АО «АВТОБАУ» (Москва).