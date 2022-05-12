ЭларСкан установлен в государственной публичной библиотеке в Малайзии

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Профессиональный планетарный сканер ЭларСкан начал работу в Перлисе, одном из 13 штатов Малайзии. С помощью ЭларСкан А2-400КС публичная библиотека планирует оцифровать свои коллекции и сделать книги доступными через электронную «Умную библиотеку».

Штат Перлис — один из первых штатов, где зародилось библиотечное дело в Малайзии.

Его библиотека собирает и сохраняет исторические документы, написанные уроженцами или жителями штата и опубликованные здесь же. В коллекции хранятся работы по малайзийскому искусству, диссертации, работы студентов, рисунки и различные исследовательские материалы.

Доступ к книгам в электронном формате читатели получают через «Умную библиотеку», оснащенную современным оборудованием. Для расширения электронного фонда в 2022 году в библиотеке был установлен ЭларСкан А2-400КС с помощью партнеров ЭЛАР Peridott Beyond Sdn Bhd.

© elar.ru

«Эта коллекция уникальна, и жители штата имеют свободный доступ к литературе. С помощью ЭларСкан А2-400КС мы планируем оцифровать большую часть специальных коллекций в нашей библиотеке, — рассказал директор библиотеки г-н Азизи Бин Джанан. — Я надеюсь, что государственная публичная библиотека Перлиса будет продолжать развиваться и добиваться успехов в создании качественных коллекций для сообщества. Мы продолжим активно продвигать и поощрять чтение в штате Перлис».

© elar.ru

На сегодняшний день в библиотеке также размещена справочная коллекция по исламу из 3570 книг, которые были пожертвованы частными лицами, а также различными ведомствами, компаниями, общественными организациями. В свою очередь, иностранные посольства Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Казахстана, Мальдивских островов, Сирии, Индонезии, Кувейта и Саудовской Аравии дополнили коллекцию, подарив библиотеке около 1467 книг.

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Первое здание Публичной библиотеки Перлиса было открыто в 1969 году.Библиотека имеет доступ к 45 государственным и филиальным библиотекам Малайзии.Миссия библиотеки — обеспечить удобный и свободный доступ к различным ресурсам информации и знаний для всех слоев общества.

Узнать более подробную информацию о библиотеке можно на сайте — http://www.perlislib.gov.my

Фотографии предоставлены Perlis public library.