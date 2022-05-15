В России запущен самый крупный цех. Это чудо техники

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В посёлке Белокаменка Мурманской области запущен самый большой в стране производственный цех высотой около 100 метров. В свою очередь он является частью ещё более грандиозного проекта, аналогов которому в мире просто не существует. Зачем в России строят бетонный флот и куда он поплывёт, а также о других позитивных новостях недели расскажем в сегодняшнем выпуске.