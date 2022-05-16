«Микрон» выпустил первую партию полностью российского RISC-V микроконтроллера

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10.11.2021

Резидент особой экономической зоны «Технополис „Москва“» компания «Микрон» выпустил экспериментальную партию первого полностью отечественного микроконтроллера на открытой архитектуре RISC-V, который позволит при производстве устройств и приборов снизить зависимость от иностранной компонентной базы и лицензий.

Микроконтроллер — базовый компонент электронной техники, используется в электронике потребительского и промышленного применения: инженерных инфраструктурных системах, сенсорных сетях, телекоммуникационном оборудовании, измерительных приборах.

Новый микроконтроллер может применяться для промышленной автоматизации и интернета вещей, умного дома, инфраструктурных и охранных систем, телеметрии и мониторинга, приборов учета, ТЭК, транспорта, медицины, торговли, дорожной инфраструктуры и приборов, ЖКХ и других сферах — это универсальная базовая единица для импортозамещения в отечественной электронике

Открытая архитектура дает возможность разработчикам и производителям не зависеть от владельцев патентов при создании и развитии новых электронных устройств и модулей, что снижает зависимость российской электроники от иностранных технологий и комплектующих.

«Компания „Микрон“ с 2015 года является резидентом ОЭЗ „Технополис „Москва““ в составе кластера микроэлектроники и выпускает более 4 миллиардов чипов ежегодно. Производственные мощности резидента по выпуску микроконтроллеров на территории столичной ОЭЗ позволяют полностью закрыть текущие потребности производителей России. Это можно считать значимым шагом для отечественного приборостроения», — отметил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дёгтев.

Полностью российский микроконтроллер с ядром на базе открытой архитектуры RISC-V — 32-битный МК32 АМУР разработанный НИИМА «Прогресс» имеет встроенную криптозащиту и позволяет полноценно использовать его в критической инфраструктуре и объектах с повышенными требованиями к безопасности.

«Российская компонентная база первого уровня теперь доступна разработчикам OpenSource-решений в целом, и экосистемы RISC-V — в частности. Первые пластины с образцами уже получены и проходят необходимые испытания. МК32 АМУР — первый полностью отечественный RISC-V-микроконтроллер: весь цикл разработки и производства осуществляется в России. Сегодня мы уже видим высокую заинтересованность рынка, поступило более 200 запросов от производителей различного оборудования: приборов учета, телеметрии, контрольно-кассовой техники, медицинского оборудования, дорожной инфраструктуры, робототехники. И мы реализовали возможность оформления заказа с выбором периода контрактации и условий поставки, начиная с октября 2022 года, для всех, кого интересует локализация своих приборов и устройств в экосистеме RISC-V», — рассказала генеральный директор АО «Микрон» Гульнара Хасьянова.

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