Российский микроконтроллер К1921ВГ1Т получил новое компактное исполнение

GS Nanotech (входит в холдинг GS Group) и воронежский Научно-исследовательский институт электронной техники (входит в ГК «Элемент» ) завершили корпусирование пилотной партии двухъядерного 32-разрядного микроконтроллера в корпусе BGA.

Для современной электроники размер имеет значение. Ранее К1921ВГ1Т выпускался в корпусе LQFP-208 (28×28 мм). Новый корпус позволяет сократить площадь, которую микроконтроллер занимает на печатной плате, до пяти раз.

«НИИЭТ совместно в GS Nanotech предлагает решение, которое отвечает запросам заказчиков, работающих с системами автоматизации и встраиваемой электроникой. Для них важен каждый миллиметр на плате. Новый корпус BGA216 13×13 мм позволяет заметно сократить занимаемое микроконтроллером место, сохранив его производительность. Для НИИЭТ это расширяет возможности применения флагманского изделия»,

— прокомментировал генеральный директор НИИЭТ Павел Куцько.

🏭 Для выпуска микросхемы в новом форм-факторе компания GS Nanotech выполнила полный комплекс операций корпусирования: разработала подложку микросхемы, установила кристалл, выполнила разварку контактов, герметизацию молд-компаундом, установку шариковых выводов и маркировку.

«Мы подтвердили возможность серийного корпусирования отечественных кристаллов в современном конструктивном исполнении с высоким выходом годных изделий. В результате российские разработчики получают не только производительный микроконтроллер, но и полноценное отечественное решение, доступное для интеграции в широкий спектр устройств»,

— сообщил директор по развитию GS Nanotech Алексей Бородастов. К1921ВГ1Т построен на двух ядрах RISC-V с частотой до 204 МГц и поддерживает режим lockstep, важный для систем функциональной безопасности. Микроконтроллер оснащен 4 МБ Flash-памяти, 1 МБ SRAM, гигабитным Ethernet 10/100/1000 с PHY и аппаратным криптомодулем с поддержкой алгоритмов AES и российских стандартов «Кузнечик» и «Магма». Для GS Nanotech это продолжение работы с современными корпусными решениями для отечественной микроэлектроники.

Ранее предприятие выпустило опытную партию российской ПЛИС К5591XC1Я в корпусе BGA576 размером 25×25 мм, сделав ее более доступной для применения в гражданской электронике без потери производительности. Сотрудничество GS Nanotech и НИИЭТ показывает, как объединение разработчиков и производственных площадок внутри страны позволяет быстрее отвечать на запросы российского рынка электроники.

Такие проекты расширяют возможности применения отечественной ЭКБ и укрепляют кооперацию внутри микроэлектронной отрасли. Свои решения GS Nanotech представит на Российском форуме «Микроэлектроника — 2026» в Сочи. Ключевое отраслевое событие пройдет с 27 сентября по 3 октября и объединит представителей российского рынка электронных технологий. До встречи на форуме!

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