«Швабе» запустил в серию «умные» светильники

© rostec.ru

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех приступил к серийному производству новой серии консольных уличных светильников. В изделиях использованы диоды с повышенным световым потоком, что позволило снизить энергопотребление на 15%. Также имеется возможность удаленного управления освещением через web-интерфейс, который доступен со стационарного компьютера, смартфона или планшета.

Адаптация параметров работы под требования заказчика достигается за счет выбора варианта исполнения светильника. Для каждой из модификаций (Litе, Standard, Max или Smart) можно выбрать конкретные параметры освещения и возможности удаленного управления.

«Новая линейка светильников предназначена для освещения трасс, магистралей, городских улиц и придомовых территорий. Их энергоэффективность и возможность для удаленного управления позволяют уже с момента установки и интеграции в городскую или дорожную инфраструктуру экономить электроэнергию и гибко варьировать освещение в зависимости от времени суток и погодных условий. Это позволит повысить безопасность и комфорт водителей и пешеходов как в черте города, так и за ее пределами», — сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

На Уральском оптико-механическом заводе разработана собственная линейка изделий с применением светоизлучающих диодов, позволяющих достигать снижения энергопотребления и эксплуатационных затрат на техобслуживание. Это светильники, дорожные знаки, указатели и иные виды устройств. Завод развивает выпуск светодиодной техники, она имеет повышенные излучающие характеристики, увеличенный срок эксплуатации и конкурентоспособную стоимость.