На «Вымпеле» спустили на воду гидрографическое судно
25 мая 2022 года на ССЗ «Вымпел» состоялся торжественный спуск на воду малого гидрографического судна проекта 19910 «Яков Лапушкин».
Открывая церемонию, генеральный директор «Вымпела» Евгений Норенко сказал: «Спасибо тем людям, которые вложили в это корабль свои мысли, энергию, труд. Конструкторское бюро „Вымпел“, с которым мы давно работаем, обеспечило нас документацией и всем необходимым. Наша задача была в том, чтобы материализовать этого красавца из чертежей, из бумаг — в железо и вывести его на спуск. Без того, чтобы вложить частицу своей души, частицу своего сердца, корабль не получится, это сложный механизм, и он всегда откликается на то, что в него вложили. Я уверен, что наше судно будет безопасным и комфортным для команды, оно будет выполнять все поставленные задачи».
Малое гидрографическое судно проекта 19910 построено по заказу Министерства обороны РФ. Предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Основные задачи: постановка и снятие плавучих предостерегательных знаков, обслуживание береговых средств навигационного оборудования, площадная съемка рельефа дна, перевозка обслуживающего персонала, ремонтных бригад и различных грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования и гидрографических подразделений на необорудованном побережье.
МГС предстоит пройти швартовные, ходовые и приёмо-сдаточные испытания. Срок сдачи — октябрь 2022 года. Нести службу МГС будет на Балтийском флоте.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.