На «Вымпеле» спустили на воду гидрографическое судно

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25 мая 2022 года на ССЗ «Вымпел» состоялся торжественный спуск на воду малого гидрографического судна проекта 19910 «Яков Лапушкин».

Открывая церемонию, генеральный директор «Вымпела» Евгений Норенко сказал: «Спасибо тем людям, которые вложили в это корабль свои мысли, энергию, труд. Конструкторское бюро „Вымпел“, с которым мы давно работаем, обеспечило нас документацией и всем необходимым. Наша задача была в том, чтобы материализовать этого красавца из чертежей, из бумаг — в железо и вывести его на спуск. Без того, чтобы вложить частицу своей души, частицу своего сердца, корабль не получится, это сложный механизм, и он всегда откликается на то, что в него вложили. Я уверен, что наше судно будет безопасным и комфортным для команды, оно будет выполнять все поставленные задачи».

Малое гидрографическое судно проекта 19910 построено по заказу Министерства обороны РФ. Предназначено для выполнения гидрографических и лоцмейстерских работ в прибрежных районах морей. Основные задачи: постановка и снятие плавучих предостерегательных знаков, обслуживание береговых средств навигационного оборудования, площадная съемка рельефа дна, перевозка обслуживающего персонала, ремонтных бригад и различных грузов для обеспечения работ береговых средств навигационного оборудования и гидрографических подразделений на необорудованном побережье.

МГС предстоит пройти швартовные, ходовые и приёмо-сдаточные испытания. Срок сдачи — октябрь 2022 года. Нести службу МГС будет на Балтийском флоте.