В Череповце спустили на воду на 100% российскую баржу

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Судно собрали на новом судостроительном заводе. Грузоподъемность баржи — 600 тонн. Благодаря небольшой осадке она способна пройти весь Волго-Балт и принимать груз с любых причалов, даже необорудованных.

«Так мы можем привлекать клиентов с небольшими партиями груза. Каждую партию грузим на отдельную баржу, затем баржи объединяем в составы. С нашими буксирами можем собирать составы до восьми барж, а за границей практикуют составы до 60 судов. Будем перенимать этот опыт. Таких барж не было в СССР и нет в России», — рассказал исполнительный директор Череповецкого судостроительного завода Иван Шмойлов.

Сейчас на заводе собирают еще пять барж. Следующую спустят на воду в июле.

Трюмная баржа сделана из отечественных материалов и комплектующих. Длина судна — 47 метров, ширина — 8,44, высота борта — 3,5 метра, осадка — 2,5.