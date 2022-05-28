АПЗ им. Пландина начал выпуск электрических отопителей «РЭКО»

Контролер Екатерина Ямкина и регулировщик РЭАиП цеха №55 Артур Назарян проводят приемо-сдаточные испытания электрокотла. © www.oaoapz.com

Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина расширил номенклатурную линейку гражданской продукции. К юбилею предприятия выпущена первая партия новых изделий — электрокотлов «РЭКО».

Первые приборы уже прошли проверку ОТК и готовы к реализации. На май запланирован выпуск 197 штук. Всего в номенклатуре новой гражданской продукции — 26 наименований электрокотлов различной мощности — от 4 до 100 кВт. Также есть модели, оснащенные циркуляционным насосом.

Работы по постановке на производство изделия «отопитель электрический «РЭКО», которое ранее выпускалось в ООО «ФазАР», начались в конце прошлого года. Была приведена в соответствие конструкторская документация, переданная из ООО «ФазАР», написаны техпроцессы, оформлены сертификаты соответствия.

Новое производство организовано в ангаре № 1 на площадях участка нестандартного оборудования ОГМ.

Здесь сделан масштабный ремонт производственных и бытовых помещений, установлены перевезенные из рязанского предприятия станки — лазерная установка для резки металла, листогибы, сварочное оборудование, а также изготовленное на АПЗ технологическое оборудование для проверки изделий. В ближайшей перспективе здесь начнет функционировать участок полного цикла изготовления электрокотлов — от резки железа до упаковки. Структурно он будет относиться к цеху № 57.

Пока производство электрокотлов ведется на двух площадках: сварочные и испытательные работы — в ангаре, сборка — в цехе № 55.

— Мы организовали участок монтажа «РЭКО», — рассказывает начальник цеха № 55 Сергей Князев. — Впоследствии у нас останется только сборка плат и небольших узлов. Все остальное с целью уменьшения накладных расходов будет выполняться в ангаре.

— Штат работников укомплектован. Основные производственные площади готовы, — говорит мастер участка «РЭКО» цеха № 57 Роман Кирдяшкин. — Осталось собрать рабочие столы, стеллажи, провести пусконаладку некоторых станков, смонтировать вытяжку на оборудование, отделать кабинеты на антресолях и будем готовы работать на полную мощность.

Сейчас котлы собирают из рязанских комплектующих. В планах — изготовление деталей и узлов своими силами. Для этого на АПЗ есть все технологические, производственные и кадровые ресурсы.

Алексей Телегин, директор по производству — заместитель генерального директора АПЗ:

— Генеральный директор поставил перед нами задачу перевести производство котлов с рязанской площадки на арзамасскую. Была проделана огромная работа: подготовлены новые производственные площади, разработан большой объем технической документации. В результате консолидации усилий конструкторско-технологических служб (ОГК, СГТ) и производства (цехов №№ 50, 55, 57, 65) мы выпустили первую партию котлов. Это совершенно новая номенклатура для АПЗ, и мы готовы занять свою нишу на рынке. Впереди массовое изготовление по заказам потребителей.

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