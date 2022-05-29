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Медучреждения

Новый медицинский комплекс открыт в Подмосковье

 © vskmo.ru

В Истре открыт новый медицинский центр.Общая площадь медицинского комплекса — 17 800 м². Он расположен на участке (5,7 га) в микрорайоне «Полево».

Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России (ВСК) в кратчайшие сроки, за 242 дня, с нуля возвели объект, включающий в себя поликлинику на 160 посещений в смену и стационар на 160 мест. Врачи отмечают, что новое лечебное учреждение оснащено самым современным оборудованием и соответствует мировым стандартам.

 © inkrasnoznamensk.ru

В поликлинике будут проводить ультразвуковую диагностику, функциональные исследования, разместят клинико-диагностическую лабораторию и кабинеты врачей: терапевта, невролога, кардиолога, офтальмолога, эндокринолога, инфекциониста, гастроэнтеролога, пульмонолога, аллерголога-иммунолога и других узких специалистов.

 © msknovosti.ru

В стационаре расположатся терапевтическое, травматологическое, гинекологическое, реанимационное и хирургическое отделения. Здесь будет работать современный компьютерный томограф и цифровые рентген-аппараты, в корпусе создадут условия для эндоскопических манипуляций под седацией.

 © xn--80apydf.xn--p1ai

 © inkrasnoznamensk.ru

Основные корпуса действующей районной больницы в Истре построены в начале 70-х годов. Здания обветшали и морально устарели, их ремонт был признан нецелесообразным.

Областные власти приняли решение о строительстве новой современной больницы. Они обратились в Минобороны России с просьбой применить апробированные военными строителями технологии, чтобы проект был реализован качественно и в кратчайшие сроки.

 © inkrasnoznamensk.ru

 © vskmo.ru

 © xn--80apydf.xn--p1ai

 © indolgoprud.ru

 © indolgoprud.ru

 © indolgoprud.ru
Источник: https://vskmo.ru/2022/05/27/novyj-m...sinskij-tsentr-otkryt-v-podmoskove/

новое медучреждение, модернизация здравоохранения, Московская область
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