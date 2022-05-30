Учитывая ситуацию на мировом рынке, российский завод промышленного холодильного оборудования «ТехноФрост» расширяет свою линейку чиллеров моделями для систем кондиционирования воздуха в диапазоне производительности от 20 до 1000 кВт.

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Наибольшее применение водоохлаждающие холодильные машины (чиллеры) находят в системах кондиционирования воздуха жилых, офисных и промышленных зданий. Помимо этого, чиллеры массово используются в пищевой и химической промышленности, машиностроении и металлообработке, в химической промышленности, в спортивной и медицинской индустрии и многих других отраслях.

Центры обработки данных — один из наиболее ресурсоемких потребителей «холода» — уже сегодня столкнулись с проблемой физической нехватки оборудования для охлаждения.

Как сообщает в своем последнем маркетинговом отчете JARN, львиная доля мирового рынка чиллеров и устройств обработки воздуха в 2021 году принадлежала трем крупным компаниям из США: Carrier Global, YORK (JCI) и Trane. Продукция американских, японских и европейских компаний была широко представлена в России, но сейчас рынок диктует новые условия поставок, необходимо переориентироваться на отечественных производителей.

Покупка чиллера у отечественного производителя, как правило, предоставляет ряд преимуществ:

индивидуальный подход при проектировании, оперативная техническая поддержка;

наличие собственных службы пуско-наладки и сервисной службы;

наличие и доступность ЗИП, а также время на получение ЗИП.

На мощностях завода ТехноФрост производятся установки охлаждения жидкости на базе спиральных, поршневых и винтовых компрессоров, покрывающие весь диапазон производительности от 3 кВт до 3 МВт. По желанию заказчика чиллеры поставляются как на наиболее распространенных синтетичесских хладагентах (ГФУ и ГФО), так и на природных рабочих веществах.

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Рис. 1. Чиллер «ТехноФрост» на базе спиральных компрессоров

Чиллеры производства «ТехноФрост» — это изделия полной заводской готовности. Модельный ряд представлен установками как с выносными конденсаторами, так и агрегатированные на единой раме (моноблочного типа).

Чиллеры различаются по своей эффективности, и значительная экономия электроэнергии может быть достигнута путем правильного подбора установки под условия Заказчика. В последние годы специалистами компании были предприняты значительные усилия для разработки высокоэффективных чиллеров для конкретных областей применения.

Учитывая ситуацию на мировом рынке, российский завод промышленного холодильного оборудования «ТехноФрост» расширяет свою линейку чиллеров моделями для систем кондиционирования воздуха в диапазоне производительности от 20 до 1000 кВт.

Компактность, особенности дизайна, низкие электропотребление и пусковые токи позволяют применять новые модели также в проектах по модернизации и замене оборудования.

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Рис. 2. Чиллер «ТехноФрост» в моноблочном исполнении нового модельного ряда

Для промышленного применения чиллеры подвергаются существенно иным условиям и профилям нагрузки, чем в системах кондиционирования воздуха, поэтому критерии проектирования чиллеров отличаются. Использование чиллера серии HVAC для технологических применений часто приводит к высоким затратам электроэнергии.

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Рис. 3. Чиллер «ТехноФрост на базе винтовых компрессоров

При выборе охладителя жидкости учитывайте следующие факторы:

Температура охлаждаемой жидкости. Если предполагается, что чиллер будет работать в нестандартных условиях, убедитесь, что установка подходит для этих условий, или закажите специально разработанный блок для нестандартных условий, чтобы избежать потери энергоэффективности.

Годовой профиль нагрузки. Если предполагается, что чиллер будет обеспечивать охлаждение в течение всего года, даже при низких внешних (зимних) температурах, убедитесь, что установка может извлечь выгоду из более прохладных условий, работая при низких температурах конденсации. Рассмотрите установку системы free-cooling.

Профиль суточной нагрузки. Если только не предполагается, что чиллер будет работать при полной нагрузке в любое время работы, выберите чиллер с хорошей производительностью при частичной нагрузке. Хорошо спроектированный чиллер должен демонстрировать значительно более высокую эффективность при частичной нагрузке, чем при полной нагрузке, а не наоборот.

Вся продукция «ТехноФрост» может быть дополнена заводским гидромодулем. В зависимости от принципиальной схемы и назначения системы холодоснабжения компания предлагает на выбор несколько вариантов гидромодулей, поставляемых с одиночным или сдвоенными насосами высокого или низкого давления с функцией резервирования.

Также установки могут комплектоваться системами рекуперации тепла, позволяющими существенно повысить эффективность работы холодильной машины в целом и снизить эксплуатационные затраты на отопление и ГВС.

Чиллеры «ТехноФрост» постоянно совершенствуется и обновляются с учетом новейших технологий и пожеланий клиентов. Значительный запас комплектующих на складе гарантирует оперативное выполнение заказов.