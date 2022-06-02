«Сибкабель» вдвое увеличил выпуск проводов для двигателей электровозов

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На заводе «Сибкабель», входящим в «Холдинг Кабельный Альянс», установили две новые линии для изготовления обмоточных проводов со стекловолокнистой изоляцией. Благодаря новому оборудованию предприятие увеличило выпуск проводов для двигателей подвижного состава.

Новые линии установлены дополнительно к уже действующими шести машинам в цехе эмальобмоточного производства. Современное оборудование полностью автоматизировано: регулируются скорость и шаг наложения стекловолоконных нитей и температура в печах. Это позволяет более тщательно контролировать технологический процесс. Также новое оборудование производит наложение более тонкой стекловолокнистой изоляции до 0,1 мм, что расширяет ассортимент и рынок сбыта продукции.

«За счет современной конструкции обмотчика нити ложатся на жилу ровнее и плотнее. Это повышает качество изоляции и уменьшает размер готового изделия. Чем меньше толщина изоляции, тем больше заполняемость статоров двигателей. Благодаря этому увеличивается мощность электрических машин», — рассказал начальник эмальобмоточного производства Григорий Дзюбань.

Готовое изделие способно выдерживать рабочую температуру до 200 °C. Кроме этого, новые линии повышают экологичность производства, поскольку исключают выброс вредных веществ в окружающую среду.

«Эмальобмоточное производство „Сибкабеля“ — единственное в Сибири и за Уралом, выпускающее обмоточные провода с эмалевой и стекловолокнистой изоляцией. Благодаря масштабной инвестиционной программе модернизации завод пополняет собственные мощности современным оборудованием, увеличивая объемы производства, расширяя номенклатурный ряд и обеспечивая потребности рынка», — отметил директор АО «Сибкабель» Алексей Жужин.