Оптимизация производства в новых экономических условиях

Оптимизация сейчас — тот вопрос, который волнует львиную долю предприятий. Особенно тех, что реально производят физический товар. Будь продукты питания, рекламные конструкции или станки для тяжелой промышленности. Главная цель оптимизации — максимально снизить издержки без потери в качестве. О том, как улучшить работу старого станочного парка на 100%, используя современную оснастку, рассказывают эксперты компании «Металворк».

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Сохраняем традиции

Старое оборудование в условиях современных экономических реалий — шанс сохранить и даже развить практически любое производство. Станки, которые уже морально устарели, с одной стороны, несут риск остановки производственных линий, но с другой, это не значит, что решить проблему можно лишь полной заменой устаревшего парка. Даже старые советские образцы тридцати-сорокалетней давности можно вернуть к жизни при помощи современных инжиниринговых систем. Металлообрабатывающее оборудование, например, можно «разогнать» при помощи производственной оснастки. Сотни ее видов помогут выпускать больше продукции в единицу времени и без потери в качестве.

Как это работает?

Начало глубокой модернизации эксперты рекомендуют начать с подробного аудита. Например, наибольшему износу подвержены так называемые фиксирующие части станка или оснастки, которые закрепляют заготовки в оборудовании для обработки или других процессов. Такие детали разумнее всего заменить. В случае, если просто купить их проблематично (сняты с производства, подорожали из-за усложненной логистики и так далее), можно рассмотреть вариант самостоятельного производства комплектующих. Относительно небольшими вложениями, при помощи оснастки, можно, например, сформировать собственный ремонтный цех. Кроме того, модернизировать устаревшее оборудование можно при помощи пневматических или гидравлических захватов и прижимов, особенно если до этого применялись механические манипуляторы. Некоторые детали можно обработать специальным термическим способом, а в каких-то заменить материал — применить сталь другого типа. Эксплуатационные свойства изделия при этом ощутимо улучшаются.

Кроме того, модернизация парка оборудования, при помощи оснастки высвобождает, дополнительные трудовые ресурсы. Чем больше автоматизировано производство, тем меньше сотрудников задействованы в процессе производства. Оптимизация персонала также позволит сократить финансовые издержки.

Детали, которые изготавливаются на станках с оснасткой или чпу — как правило, серийные. Они используются в составе какого-то оборудования или сборки. А значит, рентабельность зависит от количества произведенного продукта. Таким образом, при глубокой модернизации, с одной стороны, оптимизируются расходы на штат компании, с другой — ускоряется сам производственный процесс, причем без потерь в качестве. И на выходе компания получает результат, который можно вывести в формулу: минус персонал, плюс скорость производства.

Например, производственная практика показывает, что при переходе с механических креплений на гидравлические или пневматические, полный цикл обработки сокращается с двадцати пяти минут до десяти.

Там, где налажено массовое серийное производство, чаще всего работает конвейер. Но при этом разные станки, имея возможность выполнять десятки различных операций, — выполняют одну — из-за специфики производства. Универсальная оснастка может расширить функционал что позволит гибко планировать загруженность производства.

Дуся-агрегат

Новая реальность диктует условия жесткой оптимизации производства не только в плане ускорения, но и с точки зрения рациональности использования. Если есть цель серийно производить нестандартную манипуляцию, которая, есть, например, в функционале условного станка, при этом ставить один станок на одну операцию сегодня промышленники позволить себе не могут. Под такие операции подойдут агрегатные станки, предназначенные для одной, двух или трех операций максимум. В результате работы более простого станка деталь удешевляется, а значит, и затраты на ее окупаемость уменьшаются.

Вместо импортных поставок

Последние лет двадцать промышленники активно вкладывали деньги в закупку импортного оборудования оперируя экологичностью, производственными характеристиками и так далее. Запрос прочности этого оборудования — десятки лет, но запчасти, комплектующие и программное обеспечение, сейчас оказались недоступны российскому бизнесу. Поэтому оснастка и здесь может прийти на помощь. Кроме того, для черновой работы использование этого парка — не рационально. Для первичной манипуляции используются старые, советские, так что они сейчас еще есть в наличии на производствах.

В нынешних условиях, когда доступ к импортному оборудованию сильно ограничен, а производителям нужно увеличивать объемы выпускаемой продукции, то решить проблему поможет оснастка. То есть, можно оснастить старое оборудование, которое раньше было приспособлено для черновых работ, так, чтобы оно могло выполнять более качественные и точные операции. Таким образом, частично можно заместить импортные станки на модернизированные имеющиеся отечественные. Более того, современные технологии позволяют перевести советские чертежи и техническую документацию в цифровой формат и в относительно сжатые сроки наладить производство усовершенствованной советской техники.