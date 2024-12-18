Белоярская АЭС усовершенствовала алгоритм вывода энергоблока на номинальную мощность

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Раньше энергоблоку № 4 с реактором БН-800 при возобновлении работы после загрузки свежего топлива требовалось отработать 300 часов на мощности 85% от номинальной, и только после этого повышать её до 100%.

Это стало дополнительной мерой предосторожности после перевода реактора БН-800 на полную загрузку МОКС-топливом в 2022 году. В отличие от традиционного обогащенного урана, для производства МОКС-топлива используются оксид плутония, получаемый при переработке ОЯТ традиционных реакторов ВВЭР, и оксид обедненного урана, получаемый из вторичных «хвостов» обогатительного производства.

Теперь, с снятием ранее существовавших ограничений, энергоблок № 4 будет дополнительно вырабатывать 47 млн кВтч при каждом наборе мощности, что достаточно для обеспечения электричеством всего населения Екатеринбурга на протяжении 10 дней.

Это стало возможным благодаря 1,5-летнему исследованию, проведенному в специальной установке реактора МИР.М1, которое позволило оптимизировать алгоритм набора мощности блока № 4. Специалисты АО «ГНЦ НИИАР» (научного подразделения госкорпорации «Росатом») разработали уникальную методику и необходимое оборудование.

Полученные данные были обработаны учеными топливного дивизиона, что позволило подтвердить полную безопасность набора мощности реактора БН-800 сразу до 100%, без промежуточной работы на уровне 85% номинальной мощности.

Результаты исследования позволили составить точный график зависимости температуры топлива от уровня мощности реактора, как пояснил начальник ядерно-физической лаборатории ОЯБиН Белоярской АЭС Евгений Ляпин.

«Это важно для повышения эффективности и обеспечения безопасной и надежной работы энергоблока с оптимизированным алгоритмом выхода на номинальную мощность», — отметил он. Белоярская АЭС имени И.В. Курчатова (г. Заречный, Свердловская область) вырабатывает около 16% электроэнергии региона. На станции эксплуатируются энергоблоки с реакторами на быстрых нейтронах БН-600 (с 1980 года) и БН-800 (с 2015 года), являющиеся крупнейшими в мире с такими реакторами.

По показателям надежности и безопасности эти реакторы входят в число лучших в мире. Белоярская АЭС активно участвует в освоении замкнутого ядерно-топливного цикла, который обеспечит атомную энергетику топливом на сотни лет, позволит повторно использовать отработавшее топливо и минимизировать радиоактивные отходы.

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