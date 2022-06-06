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Транспорт и логистика

Грузовой терминал в Стерлитамаке открылся после модернизации

 © storage.bash.news

В Стерлитамаке после модернизации открылся железнодорожный грузовой терминал. Теперь обработка контейнерных поездов происходит в 5 раз быстрее, а перерабатывающая способность площадки удвоилась и составила 380 контейнеров ДФЭ в сутки.

Терминал оснащён современным оборудованием: ричстакером, козловыми кранами, малогабаритными погрузчиками, автокранами и собственным автопарком тягачей-контейнеровозов.

Город Стерлитамак является центром химической промышленности и машиностроения Башкирии. Рост производства в регионе и высокий спрос на железнодорожные грузоперевозки требовали дополнительного развития транспортно-логистической инфраструктуры.

До 2024 года в России планируется модернизировать ещё более 70 грузовых терминалов.
Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1604891

РЖД, Башкирия
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