Газовые грили начали производить в подмосковной Истре
Компания «Биджет» запустила в тестовом режиме производство российских газовых грилей Bfire в городском округе Истра. В ближайшее время инвестор начнет полномасштабное производство продукции.
«Компания „Биджет“ работает в Подмосковье с 2013 года. За счет запуска нового производства предприятие расширит спектр своей деятельности и увеличит количество рабочих мест до 200. Объем инвестиций в новый инвестпроект составит 75 млн рублей»,
На данный момент компания «Биджет» на площадке в городском округе Истра осуществляет производство грилей, сублимированных сушек, отопительного оборудования.
На новом производстве жители Подмосковья смогут найти работу по таким специальностям, как слесарь, сварщик, агроном, конструктор, специалисты по продажам и закупкам.
Как отмечается инвестором, более 80% комплектующих, которые используются в производстве газовых грилей Bfire, производятся в России. Еще 20% — импортируется из дружественных стран. В результате новое производство обеспечено высоким уровнем локализации в РФ и защищено от экспортных ограничений в отношении России со стороны стран запада.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.