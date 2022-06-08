Газовые грили начали производить в подмосковной Истре

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Компания «Биджет» запустила в тестовом режиме производство российских газовых грилей Bfire в городском округе Истра. В ближайшее время инвестор начнет полномасштабное производство продукции.

«Компания „Биджет“ работает в Подмосковье с 2013 года. За счет запуска нового производства предприятие расширит спектр своей деятельности и увеличит количество рабочих мест до 200. Объем инвестиций в новый инвестпроект составит 75 млн рублей»,

На данный момент компания «Биджет» на площадке в городском округе Истра осуществляет производство грилей, сублимированных сушек, отопительного оборудования.

На новом производстве жители Подмосковья смогут найти работу по таким специальностям, как слесарь, сварщик, агроном, конструктор, специалисты по продажам и закупкам.

Как отмечается инвестором, более 80% комплектующих, которые используются в производстве газовых грилей Bfire, производятся в России. Еще 20% — импортируется из дружественных стран. В результате новое производство обеспечено высоким уровнем локализации в РФ и защищено от экспортных ограничений в отношении России со стороны стран запада.