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Обзор автоматического инъектора «Spasilen»

 © Фото из открытых источников

На тест прислали очень полезную штуку — автоматический инъектор Спасилен, который производится в Воронеже.

©Видео с youtube.com

  • rvk
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инъектор, Спасилен
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