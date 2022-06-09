Алексиевская Пустынь. Как живут подопечные в уникальном образовательном центре для детей и сирот?

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Свято-Алексиевская Пустынь— это не просто монастырское подворье, но образовательный центр, не имеющий аналогов в России. Здесь обучают и воспитывают подопечных, оказавшихся в сложной жизненной ситуации — сирот и детей из неблагополучных семей.

Свято-Алексиевская Пустынь открылась более 30 лет назад в селе Новоалексеевка Ярославской области. Она возникла на месте подворья Переславского Феодоровского монастыря, существовавшего здесь в дореволюционные годы, и полуразрушенного храма Алексия Человека Божия. Монастырь, как и много веков назад, стал истинным культурным и просветительским центром. В 1996 году здесь открылась православная классическая гимназия, а в 1999 году — кадетский корпус, где воспитанники изучают военные дисциплины вместе с общими курсами. В корпусе сейчас воспитывается около 90 мальчиков с 5-го по 12-й класс. С ними занимаются офицеры-воспитатели и преподаватели военных дисциплин, у корпуса есть свой плац, электронный и пневматический тир, спортплощадка, тренажерный зал и полоса препятствий. Подопечные корпуса постоянно занимают первые места на всероссийских соревнованиях — например, в финальных играх «Победа» в Севастополе или на международных соревнованиях по воинскому многоборью среди стран-участниц ОДКБ в Киргизии (т.н. «Кубок семи Президентов») среди кадетских корпусов и военизированных детско-юношеских организаций.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

В 2003 году при Пустыни появилась музыкальная школа, которая в 2005 году вошла в состав появившейся школы искусств, где обучаются практически все подопечные обители. Здесь можно освоить игру на музыкальных инструментах, хоровое пение, моделирование одежды и много других направлений — даже иконопись! При школе функционируют духовой оркестр, керамическая мастерская и драмтеатр, который устраивает гастроли по России с спектаклями по русской и зарубежной классике.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Сейчас при монастыре проживает около 320 ребят, из них примерно 40 — дошкольники. Лишь пятая часть из них — дети жителей монастыря. С первых дней в обители работает детский приют, где принимают подопечных, нуждающихся в опеке. Сюда по путевке из государственных и муниципальных учреждений направляют детей-сирот или детей из неблагополучных семей. Есть и воспитанники, зачисленные на гимназический пансион по заявлению родителей. Подопечные расселены по трое-четверо в комнатах. Утром они занимаются в школе, а после — в кружках.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Для подопечных Пустыни работают большая библиотека, трудовая школа, более 20 музеев различного профиля. Их коллекции пополняются усилиями воспитанников, для которых насельники монастыря организовывают летние археологические экспедиции и археологический лагерь в Тамани. Для детей организовывают ближние и дальние походы, туристические поездки по России и зарубежью. На каникулах ребят принимают собственные летние лагеря на Черном море и на Волге. Особенно воспитанники любят проводить время в палаточном лагере на необитаемом острове на Волге возле Саратова. Теперь, правда, уместнее говорить «любили» — у Пустыни возникли серьезные финансовые проблемы.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

У монастырского комплекса нет регулярного финансирования — он существует на деньги немногочисленных жертвователей и благотворителей. Также монахи ведут фермерское хозяйство и возделывают принадлежащие монастырю земли, что приносит дополнительный доход. Коровник и гектары огородов частично обеспечивают обитель продуктами питания. Подопечные гимназии с младых лет приобщаются к труду: их учат обращаться со швабрами, мыть посуду и другим домашним делам.

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

© Бионышева Елена/Сделано у нас

Но на то, чтобы одевать и лечить детей, закупать им учебники и оплачивать труд педагогов, все равно нужны деньги. И если монастырь останется без поддержки — этот учебный год рискует стать последним для приюта и гимназии.

Текст и фото: Бионышева Елена

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