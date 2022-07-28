Рост масштабов оборудования спектрального уплотнения

© qtech.ru

Передача больших объемов информации, растущих в геометрической прогрессии, требует постоянного развития волоконно-оптических сетей связи с плотным спектральным мультиплексированием (DWDM-сетей). Они соединяют многочисленные центры обработки данных ЦОД (Data Centre Interconnect — DCI), благодаря аппаратному и программному обеспечению которых, при помощи DWDM-сетей осуществляется взаимосвязь двух и более ЦОД, находящихся на различных расстояниях друг от друга. Причем инфраструктура DCI может быть компактной и надежной благодаря внендрению технологии когерентного приема. Помимо работы с потребителями информации, ЦОД взаимодействуют друг с другом, постоянно обмениваются данными и контентом, резервируют отдельные данные и создают резервные копии. Это требует большого количества ресурсов, поэтому критически важным является обеспечение своевременного доступа к этому потоку данных, что постоянно стимулирует увеличение глобальной пропускной способности сетей DCI.

Ранее появлялись прогнозы, что к 2021 году глобальная пропускная способность сетей DCI возрастет до 10 Пбит/с, но реальность внесла свои коррективы. В июле 2022 года был поставлен своеобразный рекорд скорости передачи данных по кабелю с одномодовыми волокнами, который составил 1,02 Пбит/с с протяженностью волокна более 3000 км. Ранее такая скорость была достигнута только с использованием специального одножильного кабеля с 15-модовым оптоволокном.

Согласно анализу, большую часть пропускной способности сетей DCI потребляют телекоммуникационные услуги, банковская сфера и производство. Остальную часть трафика делят между собой оптовая и розничная торговля, а также здравоохранение. Причем замечено, что лидерство по темпам роста пропускной способности DCI постепенно захватывают такие сферы, как наука, здравоохранение, образование и государственные структуры, которые обеспечат к 2023 году совокупный рост DWDM-сетей на 47%.

Наглядно видно, что с развитием сетевой инфраструктуры требуется увеличение производства активного оборудования, преимущественно отечественного производства.Этому планомерно содействуют российские предприятия, среди которых заметно выделяется компания QTECH, активно поддерживающая курс Правительства РФ на импортозамещение.На производственных площадях, расположенных на территории нашей страны, компания выпускает целый ряд оборудования спектрального уплотнения xWDM.

К таким относятся:

транспондеры QWM-8000-CFP2/QSFP, позволяющие менять тип линейного приемопередающего модуля c QSFP на CFP (CFP2);

оптические модули QSC-CFP2L-200/400G, QSC-CFP2S-100/200G и QSC-CFP2C-100/200G, обеспечивающих передачу информации на скорости от 112,30 Гбит/с до 425 Гбит/с. Причем трансиверы могут эксплуатироваться на дистанциях до 2000 км;

карты мукспондеров на линейную скорость 200/400 Гбит/с, с применением трансиверов CFP2, — позволяют объединить набор сервисов 10GE, 25GE, 25GE на одной длине волны.

Ссылка на источник: https://www.qtech.ru/press/news/rost-masshtabov-oborudovaniya-spektralnogo-uplotneniya/