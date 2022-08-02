Продолжается модернизация железных дорог на Дальнем Востоке

© riabir.ru

1. Модернизированная станция «Биробиджан-2» обеспечит перевозки к мосту в Китай.

Станция открыта после модернизации 2 августа. Она является ключевой в направлении к трансграничному мостовому переходу Нижнеленинское — Тунцзянь.

В ходе модернизации железнодорожники уложили 6 км станционных путей и 25 стрелочных переводов, электрифицировали 15 км путей, оборудовали пост централизации, построили административно-бытовой корпус, производственно-складское здание и пункт технического обслуживания локомотивов.

© riabir.ru

Также построены пути экипировки тепловозов — поезда с Транссиба на станцию «Биробиджан-2» будут приходить под электрической тягой, а на участке к мостовому переходу движение обеспечат тепловозы. Смена тяги на месте позволит снизить объем маневровых работ по станции «Биробиджан-1» и увеличить пропускную способность Транссибирской магистрали.

Модернизированная инфраструктура на участке Биробиджан — Ленинск обеспечит пропуск по мосту через реку Амур до 10,8 млн тонн грузов в год.

2. 26 июля ОАО «РЖД» завершила основные работы по модернизации на разъездах Холодникан и Окурдан на Дальневосточной железной дороге. В настоящее время в Якутии открыты новые пути для движения длинносоставных поездов.

— На разъезде Холодникан обустроено свыше 38 тыс. куб. м земляного полотна, уложено более двух километров путей, построено шесть стрелочных переводов, а также смонтированы новые модули станционного управления и электроснабжения. После обновления инфраструктура обеспечивает одновременный прием трех длинносоставных поездов.

— На разъезде Окурдан отсыпано почти 33 тыс. куб. м грунта, уложено свыше четырех километров пути, а также проведен монтаж систем управления движением и построена пассажирская платформа. За счет модернизации разъездов пропускная способность ДВЖД на участке Нерюнгри — Тында выросла с 10 до 13 пар поездов в сутки, что позволит нарастить поставки угля с якутских месторождений.

Отметим, в рамках второго этапа модернизации БАМа и Транссиба в текущем году планируется реконструировать 25 разъездов и 11 железнодорожных станций, построить 55 двухпутных вставок и уложить вторые пути на 46 перегонах. Кроме того, продолжается строительство обхода участка Шкотово — Смоляниново и возведение путепроводной развязки на перегоне Волочаевка — Тунгусский.

© riabir.ru

https://nedradv...1ab01a92e085c40