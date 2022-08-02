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Транспорт и логистика

Продолжается модернизация железных дорог на Дальнем Востоке

 © riabir.ru

1. Модернизированная станция «Биробиджан-2» обеспечит перевозки к мосту в Китай.

Станция открыта после модернизации 2 августа. Она является ключевой в направлении к трансграничному мостовому переходу Нижнеленинское — Тунцзянь.

В ходе модернизации железнодорожники уложили 6 км станционных путей и 25 стрелочных переводов, электрифицировали 15 км путей, оборудовали пост централизации, построили административно-бытовой корпус, производственно-складское здание и пункт технического обслуживания локомотивов.

 © riabir.ru

Также построены пути экипировки тепловозов — поезда с Транссиба на станцию «Биробиджан-2» будут приходить под электрической тягой, а на участке к мостовому переходу движение обеспечат тепловозы. Смена тяги на месте позволит снизить объем маневровых работ по станции «Биробиджан-1» и увеличить пропускную способность Транссибирской магистрали.

Модернизированная инфраструктура на участке Биробиджан — Ленинск обеспечит пропуск по мосту через реку Амур до 10,8 млн тонн грузов в год.

2. 26 июля ОАО «РЖД» завершила основные работы по модернизации на разъездах Холодникан и Окурдан на Дальневосточной железной дороге. В настоящее время в Якутии открыты новые пути для движения длинносоставных поездов.

— На разъезде Холодникан обустроено свыше 38 тыс. куб. м земляного полотна, уложено более двух километров путей, построено шесть стрелочных переводов, а также смонтированы новые модули станционного управления и электроснабжения. После обновления инфраструктура обеспечивает одновременный прием трех длинносоставных поездов.

— На разъезде Окурдан отсыпано почти 33 тыс. куб. м грунта, уложено свыше четырех километров пути, а также проведен монтаж систем управления движением и построена пассажирская платформа. За счет модернизации разъездов пропускная способность ДВЖД на участке Нерюнгри — Тында выросла с 10 до 13 пар поездов в сутки, что позволит нарастить поставки угля с якутских месторождений.

Отметим, в рамках второго этапа модернизации БАМа и Транссиба в текущем году планируется реконструировать 25 разъездов и 11 железнодорожных станций, построить 55 двухпутных вставок и уложить вторые пути на 46 перегонах. Кроме того, продолжается строительство обхода участка Шкотово — Смоляниново и возведение путепроводной развязки на перегоне Волочаевка — Тунгусский.

 © riabir.ru

https://nedradv...1ab01a92e085c40

Источник: https://gudok.ru/news/?ID=1610725

РЖД, Дальний Восток
  • 4
    Нет аватара Articus Pikus
    02.08.2220:31:14

    Да, действительно, проезжая в этом году по участку Тында — Нерюнгри, обратил внимание на проводимые работы, что конечно не может не радовать. Вообще, мне как не специалисту, но достаточно частому пассажиру РЖД, показалось, что там всё обустроено довольно не плохо. Особенно, если учитывать, что этот участок всё-таки не «большой БАМ»… Всем спасибо, и автору этой заметки тоже.

    #1252531
  • 2
    Нет аватара Сергей К
    03.08.2200:34:50

    Радуют такие новости по железной дороге!)

    #1252536
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