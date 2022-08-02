В Сосновом Бору ввели в эксплуатацию детский сад на 240 мест

Два бассейна, актовый зал и современные спортивные площадки

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Комитет госстройнадзора Ленинградской области выдал разрешение на ввод в эксплуатацию двухэтажного детского сада на Липовском проезде в Сосновом Бору. Его смогут посещать 240 малышей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

© 47channel.ru

Ребят будут принимать 12 групп. Для детей построили два бассейна, спортивный и актовый залы, кабинеты для развивающих занятий, медицинский и пищевой блоки. Рядом с учреждением оборудовали современные детские и спортивные площадки, а прилегающую территорию благоустроили.

Строительство детского сада удалось завершить досрочно, чтобы успеть к началу учебного года. Работы велись в рамках программы «Современное образование Ленинградской области». Стоимость строительства составила около 500 миллионов рублей.