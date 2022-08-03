ЭЛАР оцифровал уникальные книги с гравюрами эпохи Просвещения

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В 2022 году из фонда Тульской областной научной библиотеки специалистами корпорации ЭЛАР было оцифровано 13 книг на иностранных языках (XVII века). Издания относятся к документам эпохи Просвещения — периода стремительного научного, политического и философского развития, который характеризовал европейское общество с конца XVII века до окончания Наполеоновских войн в 1815 году.

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Серди оцифрованных изданий несколько частей многотомного труда Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et de métiers (Paris, 1751-1765) — памятник французскому Просвещению, объединяющий богатую информацию обо всех аспектах человеческой мысли и достижений науки и искусства и являющийся одним из крупнейших справочных изданий XVIII века в Европе. Тома с текстовой информацией дополняют более 3000 гравированных иллюстраций: рисунки одинаково детализированы и разнообразны по тематике. Они охватывают разные отрасли знания, начиная с математики и астрономии до судостроения.

«Большой интерес представляет также иллюстрированное издание Dandré-Bardon, M. F. Costume des anciens peuples, a l’usage des artistes (Paris, 1784-1786), которое содержит более 350 чёрно-белых гравюр с изображениями костюмов, памятников, религиозных и военных обычаев народов Древней Греции и Рима, — рассказывает заведующая сектором литературы на иностранных языках отдела обслуживания пользователей Тульской областной научной библиотеки, структурного подразделения ГУК ТО „Региональный библиотечно-информационный комплекс“ Светлана Святцева. — Издание является ярким примером книги по истории моды, в котором содержатся „подлинные“ детали одежды для историков, а также художников, архитекторов и любителей маскарадных костюмов. Это труд также способствовал растущему увлечению неоклассической модой в конце XVIII — первые десятилетия XIX века».

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Еще одна необычная книга — Olivier, G.-A. Entomologie, ou Histoire naturelle des insects… (Paris, 1789-1808) — научный труд французского врача и натуралиста Г. — А. Оливье, в котором он обобщил опыт энтомологических исследований о насекомые разные регионы Европы (Франции, Великобритании и Нидерландов), а также Ближнего Востока (Османской империи, Египта, Персии).

«Оцифрованные издания позволяют библиотеке сохранить свою бесценную коллекцию редких книг для использования будущими поколениями, в то время как для всех пользователей появилась возможность просматривать цифровые копии редких документов, воспользовавшись услугами электронного каталога», — говорит Светлана Святцева.

© elar.ru