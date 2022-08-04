Дворец водных видов спорта в Краснодаре введен в эксплуатацию
Объект площадью 38,4 тыс. кв. м построен по региональной программе «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Он находится на территории многофункционального комплекса «Город спорта» и является крупнейшим спортивным комплексом в Южном федеральном округе. Дворец будет принимать соревнования от краевого до международного уровня.
Во дворце установлена олимпийская чаша размером 52×25 м, зрительские трибуны более чем на 3 тыс. мест, бассейн для прыжков, водного поло и синхронного плавания, тренировочная и ванна для детского плавания. Кроме того, на завершающем этапе строительства были выполнены работы по благоустройству и озеленению территории вокруг объекта, там установили фонтан и обустроили парковую зону.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/5479047
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05.08.2201:44:18