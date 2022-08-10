На Кубани открыт новый комплекс по изготовлению дорожных знаков

© admkrai.krasnodar.ru

Новый двухэтажный комплекс запустил Северо-Кавказский завод металлоконструкций в Успенском районе. Ежегодная мощность цеха составит порядка 140 тыс. типовых знаков и 5 тыс. — индивидуального проектирования.

До конца года предприятие планирует освоить новое направление. При краевой господдержке завод уже закупил новое оборудование по производству поликарбоната для шумозащитных экранов. Они позволяют снизить шум от проезжающего транспорта. Переход на современные решения поможет эффективнее реализовывать нацпроект «Безопасные качественные дороги».

© admkrai.krasnodar.ru

— На оставшейся площади в перспективе разместим дополнительное оборудование, а на прилегающей к цеху территории планируем создать испытательный полигон и выставочную площадку, — сказал учредитель Северо-Кавказского завода металлоконструкций Вилорик Борисов.

Северо-Кавказский завод металлоконструкций открыли в Краснодарском крае в 2008 году. Он производит технические средства обеспечения безопасности дорожного движения для трасс федерального, регионального и муниципального значения. Сегодня на предприятии работают свыше 350 человек. По итогам 2021 года завод увеличил объем отгрузки продукции более чем на 40%.