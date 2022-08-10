На Кубани открыт новый комплекс по изготовлению дорожных знаков
Новый двухэтажный комплекс запустил Северо-Кавказский завод металлоконструкций в Успенском районе. Ежегодная мощность цеха составит порядка 140 тыс. типовых знаков и 5 тыс. — индивидуального проектирования.
До конца года предприятие планирует освоить новое направление. При краевой господдержке завод уже закупил новое оборудование по производству поликарбоната для шумозащитных экранов. Они позволяют снизить шум от проезжающего транспорта. Переход на современные решения поможет эффективнее реализовывать нацпроект «Безопасные качественные дороги».
— На оставшейся площади в перспективе разместим дополнительное оборудование, а на прилегающей к цеху территории планируем создать испытательный полигон и выставочную площадку, — сказал учредитель Северо-Кавказского завода металлоконструкций Вилорик Борисов.
Северо-Кавказский завод металлоконструкций открыли в Краснодарском крае в 2008 году. Он производит технические средства обеспечения безопасности дорожного движения для трасс федерального, регионального и муниципального значения. Сегодня на предприятии работают свыше 350 человек. По итогам 2021 года завод увеличил объем отгрузки продукции более чем на 40%.
Читайте в Дзене
-
В России создают гибридную силовую установку для авиации
В Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха смотрят в будущее, и поэтому заговорили о создании гибридной силовой установки (ГСУ).
-
ОДК-Климов впервые показал демонстратор долгожданного вертолетного двигателя ВК-650В
Эту силовую установку планируют использовать в вертолетах Ансат, VRT-500 и Ка-226Т, где сейчас используются импортные двигатели.
-
Сахалин избавился от следов японской оккупации. Россия сделала то, что СССР не смог
Сахалин даже в XXI веке был изрезан "наследием" японкой оккупации словно шрамами на теле. Эти шрамы можно было видеть на любой карте.