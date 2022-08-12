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Армия и Флот

Модернизированная самоходная пушка 2С25 — прошла госиспытания

 © iz.ru

Испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 завершены, она скоро может поступить на вооружение в армию России. Такое заявление 12 августа сделал первый заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков.

Он также отметил высокие боевые качества противотанковой пушки — способность преодолевать водные преграды и при этом вести стрельбу на плаву и способность вести боевые действия в различных сложных природных условиях. Огневая мощь данного орудия соответствует танкам Т-80 и Т-90, а подвижность сравнима с боевой машиной десанта БМД-4М и боевой машиной пехоты БМП-3. Орудие 2С25 не имеет конкурентов ни в России, ни в мире, подчеркнул Артяков.

Улучшенная пушка 2С25 представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом и предназначена в первую очередь для подразделений Воздушно-десантных войск России. Она способна десантироваться с воздуха с экипажем внутри и совершать без дозаправки марши на расстоянии до 500 км.
Источник: https://iz.ru/1378568/2022-08-12/ro...irovannogo-istrebitelia-tankov-2s25

2С25
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    12.08.2219:36:50

    Они конечно должны работать в связке с БПЛА:

    Экс-начальник Генштаба: простейшие китайские коптеры произвели революцию в артиллерии

    https://www.ves...article/2886666

    Простые квадрокоптеры китайского производства совершили революцию в ствольной и реактивной артиллерии, заявил бывший начальник Генштаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский.

    Квадрокоптеры из Китая полностью разрешили вековую для артиллерии проблему разведки, целеуказания и корректировки огня, отметил экс-глава российского Генштаба Юрий Балуевский в предисловии к книге «Чужие войны — новая парадигма». Так, простейший квадрокоптер Mavic китайской компании DJI стал подлинным символом современной войны.

    Отредактировано: Roman Wyrzykowski~19:37 12.08.22
    #1252786
  • Alex M Alex M
    12.08.2220:53:45

    противотанковой пушки
    Не ПТУР?

    #1252788
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