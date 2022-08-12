Модернизированная самоходная пушка 2С25 — прошла госиспытания
Испытания модернизированной 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25 завершены, она скоро может поступить на вооружение в армию России. Такое заявление 12 августа сделал первый заместитель генерального директора корпорации «Ростех» Владимир Артяков.
Он также отметил высокие боевые качества противотанковой пушки — способность преодолевать водные преграды и при этом вести стрельбу на плаву и способность вести боевые действия в различных сложных природных условиях. Огневая мощь данного орудия соответствует танкам Т-80 и Т-90, а подвижность сравнима с боевой машиной десанта БМД-4М и боевой машиной пехоты БМП-3. Орудие 2С25 не имеет конкурентов ни в России, ни в мире, подчеркнул Артяков.
Улучшенная пушка 2С25 представляет собой бронированную гусеничную плавающую машину с мощным артиллерийско-ракетным комплексом и предназначена в первую очередь для подразделений Воздушно-десантных войск России. Она способна десантироваться с воздуха с экипажем внутри и совершать без дозаправки марши на расстоянии до 500 км.
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