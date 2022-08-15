Новая станция Ростеха обеспечивает радиомониторинг на расстоянии до 2500 км

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Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые демонстрирует на форуме «Армия-2022» модернизированную автоматизированную станцию мониторинга линий связи ОПК-32Д2М. Она определяет источники радиоизлучения в диапазоне от 1,5 до 30 МГц в режиме реального времени на расстоянии до 2500 км.

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Станция ОПК-32Д2М смонтирована на шасси автомобиля КАМАЗ-1340. Она позволяет в автоматизированном режиме производить поиск, обнаружение и классификацию сигналов, а также слежение за уже определенными источниками радиоизлучения. Комплекс может одновременно сопровождать до 100 выявленных целей.

Кроме того, ОПК-32Д2М способна в автоматическом режиме проводить демодуляцию и декодирование сигналов и позволяет удаленно управлять необслуживаемыми постами в аппаратной машине.

«Это уникальный комплекс для ведения радиоразведки в КВ-диапазоне с возможностью проведения технического анализа перехваченных радиосигналов. Это обеспечивает эффективный контроль радиоэфира, а также позволяет определять местоположение источника связи в полосе приема», — отметил генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (управляющей организации холдинга «Росэлектроника») Сергей Сахненко.

В составе «Росэлектроники» разработкой и производством станций ОПК-32Д2М занимается санкт-петербургский НИИ «Вектор».