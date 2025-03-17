стань автором. присоединяйся к сообществу!
Добавить новость можно всем, без премодерации, только регистрация
Лого Сделано у нас
sergey k 17 марта 2025, 06:55 10184 Авиация

Свершилось! Самолёт «Суперджет» с двигателями ПД-8 совершил первый полёт

Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru

 © rostec.ru

Опытный образец «Суперджета» совершил первый полёт с двигателями ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, что стало началом лётных испытаний ПД-8 в составе самолёта — об этом сообщает пресс-служба ОАК.

Полёт был осуществлен экипажем, в который вошли лётчики-испытатели Дмитрий Александрович Деменев, Игорь Юрьевич Гревцев и бортовой оператор Максим Григорьевич Грюканов. Самолёт провёл в воздухе примерно 40 минут, развив скорость до 500 км/ч и поднялся на высоту 3000 метров.

После посадки командир экипажа доложил, что все задачи полета выполнены полностью. Двигатели ПД-8 продемонстрировали стабильную работу, а в ходе полёта проводилась оценка их газодинамической устойчивости на различных режимах.

 © rostec.ru

В рамках программы импортозамещения «Суперджета» под руководством компании «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации работает широкая кооперация предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех. Новые российские двигатели разработаны специалистами Объединенной двигателестроительной корпорации.

«Сегодняшний полет подтверждает правильность наших инженерных расчетов и высокую готовность судна. Проект реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. После 2022 года „Суперджет“ приходится фактически пересобирать заново. При этом двигатель — один из ключевых элементов программы импортозамещения, это „сердце“ самолета. Впереди еще много работы и много полетов. В апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один полностью российский борт с двигателями ПД-8», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Для первого полета с отечественными двигателями использовался опытный образец «Суперджета» с заводским номером 95157, выпущенный в 2018 году.

«Первый полет «Суперджета» на ПД-8, с одной стороны, подводит итог большой и сложной работы, проделанной совместно с коллегами из ОДК, а с другой — открывает новый важный этап по испытанию двигателя в составе самолета. Летные испытания двигателей ПД-8 на «Суперджете» начинаются на самолете в серийном облике с импортными системами, поскольку уровень «новизны» в испытании столь важных компонентов, как двигатель, надо повышать постепенно. Такой подход позволит нам обеспечить необходимые темпы сертификации, а также отработать технические решения для возможности последующей ремоторизации летающего сейчас парка «Суперджетов», — рассказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Он также подчеркнул, что подключение к испытаниям самолета в полностью российском исполнении позволит изучить взаимодействие силовой установки с двигателями ПД-8 и отечественными системами.

«Полет самолета с новыми отечественными двигателями ПД-8 стал одним из самых ожидаемых событий этого года. Двигатель показал хорошие результаты и в полной мере подтвердил все свои технические характеристики. Я благодарен всей большой команде ОДК и ОАК, а также руководству Минпромторга, Росавиации, Госкорпорации Ростех и НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» за этот общий результат. До конца марта мы планируем передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний. Получение сертификата типа на двигатель ПД-8 запланировано на осень этого года», — отметил генеральный директор ОДК, член Бюро правления общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» Александр Грачев.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 с тягой 8 тонн, предназначенный для пассажирского самолета «Суперджет» и самолета-амфибии Бе-200, создан с использованием современных российских материалов и передовых технологий. В его разработке участвовала широкая кооперация предприятий ОДК; применен опыт создания двигателя ПД-14.

В рамках программы импортозамещения на ближнемагистральном узкофюзеляжном авиалайнере «Суперджет» заменено около 40 импортных систем и агрегатов, включая двигатель, авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, систему управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Кроме того, самолет получил новый отечественный фюзеляж, который был модернизирован для упрощения производства и обслуживания.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Источник: rostec.ru

Поделись позитивом в своих соцсетях


ПД-8, Суперджет, Ростех, Авиация, первый полёт
  • Нет аватара elron
    17.03.2508:40:11

    наконец-то!!! теперь осталось

    а) испытать самолёт и двигатель в реальных условиях (летают-то не на 3 км высоты)

    б) сертифицировать двигатель

    в) заменить на всех супреджетах (а может и ещё где) французские двигатели на ПД-8.

    наши сделают!

    #1298417
    • Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. показать
      • Сергей Турчин Сергей Турчин
        17.03.2510:32:08

        МС21 держит не двигатель, а бортовые системы.

        Кстати, для тех, кто любит ставить китайский С919 в пример нерасторопным русским — надо не забывать, что китайского в С919 только пустая коробка с крыльями да обтекатель радара на носу.

        А все системы и агрегаты — двигатели, радар, электрическая, антиобледенительная, противопожарная и топливная системы, система управления самолетом, шасси, включая шины, вспомогательная силовая установка — американские, французские, немецкие, британские и т. п.

        Как говорится — китайский, пустой бамбук.

        Отредактировано: Сергей Турчин~13:44 17.03.25
        #1298442
      • rvk rvk
        17.03.2512:59:32

        Ну ты же говоришь, что стараешься быть объективным. А если так, ты же не можешь не понимать, что дело не в ПД-14 было, а в МС-21, а тут ситуации разные совсем.

        #1298457
  • lexat7 lexat7
    17.03.2509:47:08

    Отличная новость!    

    #1298425
  • shigorin shigorin
    17.03.2509:49:00

    Слава Богу за всё!

    Конструкторам, инженерам и рабочим -- здравия.

    Злопыхателям -- посрамления.

    #1298426
  • Нет аватара termometrix
    17.03.2509:49:50

    Так держать! Желаю удачи!

    Огромная работа:

    В рамках программы импортозамещения на ближнемагистральном узкофюзеляжном авиалайнере «Суперджет» заменено около 40 импортных систем и агрегатов, включая двигатель, авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, систему управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Кроме того, самолет получил новый отечественный фюзеляж, который был модернизирован для упрощения производства и обслуживания.

    #1298428
  • Нет аватара fbi55
    17.03.2511:19:38

    Мой тост — штоб всем!!!

    #1298445
  • Нет аватара Scooter
    17.03.2513:36:09

    Супер новость!

    #1298465
  • Нет аватара Tcheluskin
    17.03.2515:13:10

    Ровно 50 лет с момента первого полёта Як-42 с отличными на то время, да и сегодня годными двигателями Д-36.

    Если бы не переразмеренное крыло, что вынудило использовать 3 двигателя вместо 2 (и использование 3 членов экипажа против 2 у конкурентов), то у нас был бы свой конкурентный «Суперджет-100» уже 50 лет.

    Пожелаем удачи сегодняшнему.

    Отредактировано: Tcheluskin~16:46 17.03.25
    #1298472
  • Нет аватара Свет
    17.03.2516:36:50

    Нужно сразу начинать торговать авиационными двигателями. Возвращать себе внешнеэкономический советский рынок.

    #1298479
    • Нет аватара Tcheluskin
      17.03.2516:44:30

      Нужно сразу, после того как будет доведён и сертифицирован этот двигатель, произведено достаточное количество движков для новых и ранее выпущенных Суперджетов, разработана и произведена модификация движка для Бе-200 ;)

      #1298482
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,