Свершилось! Самолёт «Суперджет» с двигателями ПД-8 совершил первый полёт

© rostec.ru

Опытный образец «Суперджета» совершил первый полёт с двигателями ПД-8 в Комсомольске-на-Амуре, что стало началом лётных испытаний ПД-8 в составе самолёта — об этом сообщает пресс-служба ОАК.

Полёт был осуществлен экипажем, в который вошли лётчики-испытатели Дмитрий Александрович Деменев, Игорь Юрьевич Гревцев и бортовой оператор Максим Григорьевич Грюканов. Самолёт провёл в воздухе примерно 40 минут, развив скорость до 500 км/ч и поднялся на высоту 3000 метров.

После посадки командир экипажа доложил, что все задачи полета выполнены полностью. Двигатели ПД-8 продемонстрировали стабильную работу, а в ходе полёта проводилась оценка их газодинамической устойчивости на различных режимах.

© rostec.ru

В рамках программы импортозамещения «Суперджета» под руководством компании «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации работает широкая кооперация предприятий, входящих в Госкорпорацию Ростех. Новые российские двигатели разработаны специалистами Объединенной двигателестроительной корпорации.

«Сегодняшний полет подтверждает правильность наших инженерных расчетов и высокую готовность судна. Проект реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. После 2022 года „Суперджет“ приходится фактически пересобирать заново. При этом двигатель — один из ключевых элементов программы импортозамещения, это „сердце“ самолета. Впереди еще много работы и много полетов. В апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один полностью российский борт с двигателями ПД-8», — сказал генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов.

Для первого полета с отечественными двигателями использовался опытный образец «Суперджета» с заводским номером 95157, выпущенный в 2018 году.

«Первый полет «Суперджета» на ПД-8, с одной стороны, подводит итог большой и сложной работы, проделанной совместно с коллегами из ОДК, а с другой — открывает новый важный этап по испытанию двигателя в составе самолета. Летные испытания двигателей ПД-8 на «Суперджете» начинаются на самолете в серийном облике с импортными системами, поскольку уровень «новизны» в испытании столь важных компонентов, как двигатель, надо повышать постепенно. Такой подход позволит нам обеспечить необходимые темпы сертификации, а также отработать технические решения для возможности последующей ремоторизации летающего сейчас парка «Суперджетов», — рассказал генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Он также подчеркнул, что подключение к испытаниям самолета в полностью российском исполнении позволит изучить взаимодействие силовой установки с двигателями ПД-8 и отечественными системами.

«Полет самолета с новыми отечественными двигателями ПД-8 стал одним из самых ожидаемых событий этого года. Двигатель показал хорошие результаты и в полной мере подтвердил все свои технические характеристики. Я благодарен всей большой команде ОДК и ОАК, а также руководству Минпромторга, Росавиации, Госкорпорации Ростех и НИЦ «Институт имени Н.Е. Жуковского» за этот общий результат. До конца марта мы планируем передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний. Получение сертификата типа на двигатель ПД-8 запланировано на осень этого года», — отметил генеральный директор ОДК, член Бюро правления общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России» Александр Грачев.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 с тягой 8 тонн, предназначенный для пассажирского самолета «Суперджет» и самолета-амфибии Бе-200, создан с использованием современных российских материалов и передовых технологий. В его разработке участвовала широкая кооперация предприятий ОДК; применен опыт создания двигателя ПД-14.

В рамках программы импортозамещения на ближнемагистральном узкофюзеляжном авиалайнере «Суперджет» заменено около 40 импортных систем и агрегатов, включая двигатель, авионику, шасси, вспомогательную силовую установку, систему управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другие. Кроме того, самолет получил новый отечественный фюзеляж, который был модернизирован для упрощения производства и обслуживания.

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