Резидент ОЭЗ «Технополиса Москва» начал серийное производство NFC-чипов

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Резидент особой экономической зоны «Технополис „Москва“» группа компаний «Микрон» освоил в серийное производство NFC-метки для использования в системе быстрых платежей (СПБ).

NFC-чип позволяет оплачивать покупки мгновенно. Для безналичной оплаты товара или услуги достаточно считать специальную метку смартфоном с NFC-модулем.

«Метка представляет RFID наклейку, ее легко можно прикрепить на любой вид поверхности. Она разработана нашей лабораторией для использования на прикассовых зонах — в торговых сетях, ресторанах, кафе, АЗС, освоена в серийном производстве. Сегодня мы готовы к поставкам», — сообщил руководитель проектов RFID и IT АО «Микрон"Старков Антон.

Новая метка для бесконтактных платежей выполнена на базе отечественного микроконтроллера первого уровня, и это единственный российский микрочип, соответствующий международным стандартам. Чип передает данные на частоте 13.56 МГц, обеспечивая бесконтактную передачу информации на расстоянии до 100 мм. Данная микросхема уже используется в радиочастотных метках для маркировки широко спектра объектов, включая древесину, металл, стекло, пластик, бумагу.

В целом компания «Микрон» производит более 700 типономиналов (микросхем конкретного типа) продукции, включая интегральные схемы для защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов. В линейке серийной продукции предприятия более 200 меток различных видов и модификаций: карт, бирок, маркировочных устройств и изделий.

RFID-продукция «Микрона» успешно применяется для инвентаризации, контроля контрафакта, автоматизации техпроцессов, складской и торговой логистики, а также для контроля и управления доступом к различным объектам и единицам хранения.

«В этом году группе компаний «Микрон» исполнилось 55 лет. С 2015 года предприятие работает в статусе резидента особой экономической зоны, который дает значительные налоговые льготы. Завод локализован на одноименной площадке ОЭЗ в Зеленограде, где работают еще четыре резидента, специализирующиеся в области микроэлектроники, — это более двух тысяч высококлассных специалистов», — отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва»» Геннадий Дегтев.