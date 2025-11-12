Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал выпуск инновационных томографов
Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» — компания «Зантон МС» — начала выпускать высокотехнологичные томографы и ангиографы для проведения комплексной диагностики новообразований и заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Ангиограф исследует кровеносные сосуды с помощью рентгеновских лучей и контрастного вещества. Полученные данные позволяют врачам с высокой точностью диагностировать различные заболевания, например, сужение просветов артерий. Томографы выявляют новообразования головного мозга, молочной железы, толстой кишки, легких, поджелудочной железы и других органов человека.
Компания «Зантон Медицинские Системы» является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» с 2024 года. Предприятие специализируется на производстве высокотехнологичного медицинского оборудования, позволяющего диагностировать онкологические и сердечно-сосудистые заболевания на ранних стадиях.
