МТС открыла в Новосибирске ЦОД на 250 стоек за 1,7 млрд рублей
ПАО «МТС» сообщило об открытии в Новосибирске 13-го в России модульного центра обработки данных (ЦОД). Как уточнили «Ъ-Сибирь» в компании, инвестиции в проект превысили 1,7 млрд руб.
nso.ru
Модульная технология, пояснили в МТС, позволяет масштабировать проект. Сейчас в Новосибирске запущены два модуля по 125 стоек с общей полезной мощностью 1800 кВт, заложен фундамент еще для двух аналогичных. Одновременно предусмотрено коммерческое и корпоративное использование инфраструктуры.
Ранее в компании планировали запустить центр в середине 2021 года, позже дату перенесли на начало 2022 года. Строительство здания, по данным МТС, завершилось в 2021 году, после чего потребовалось время на «дооборудование вспомогательных помещений и обустройство территории».
Новый модульный ЦОД МТС имеет сертификат Tier III CF. На данный момент сеть дата-центров МТС состоит из 15 географически распределенных ЦОДов, которые соединены собственной магистральной сетью протяженностью 248 тыс. км. В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Владивостоке развернута облачная инфраструктура.
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