«ПК Транспортные системы» изготовила для Омска 9 троллейбусов «Адмирал»

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Российский разработчик и производитель современного городского электротранспорта — компания «ПК Транспортные системы» («ПК ТС») изготовил для Омска 9 троллейбусов 6281.00 «Адмирал». Все машины произведены на Энгельсском заводе электрического транспорта и уже направлены заказчику. В соответствии с контрактом поставка транспорта должна завершиться до конца августа 2022 года.

«Троллейбусный парк Омска продолжает пополняться современным транспортом производства „ПК ТС“. За 2020 — 2021 гг. в рамках федеральной программы „Безопасные и качественные дороги“ нашей компанией было изготовлено 62 машины. И вот сейчас мы направляем в этот замечательный сибирский город еще девять „Адмиралов“. Таким образом, Омск станет одним из передовых городов по обновлению троллейбусного парка», — подчеркнул генеральный директор «ПК ТС» Александр Дубровкин.

Троллейбус занимает особое место в транспортной системе Омска уже давно. За свою практически семидесятилетнюю историю омская троллейбусная маршрутная сеть существенно расширилась, и на сегодняшний день ее протяженность составляет 170 километров. При этом за последние годы в отличие от многих других региональных центров, Омск не пошел по пути сокращения роли этого вида транспорта в городской системе пассажирских перевозок, а, напротив продолжает развивать у себя троллейбусное сообщение, подчеркивая его важность и особое значение.

На сегодняшний день наряду с Омском троллейбусы «Адмирал» также эксплуатируются в Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Иваново и Красноярске.

«Адмирал» — инновационный троллейбус, объединивший в себе все лучшее, что было наработано и реализовано компанией «ПК Транспортные системы» в производстве городского электрического транспорта. Модель 6281.00 — это 100% низкопольный троллейбус, созданный с учётом требований эксплуатации в современных городах: 3 широких дверных проёма, просторные накопительные площадки, современный дизайн, эргономичный светлый салон. Три широких дверных проёма, современные мультимедийные комплексы, USB-разъемы для зарядки мобильных гаджетов, а также передовые системы климат-контроля, работающие в автоматическом режиме — обеспечивают пассажиров высоким уровнем комфорта. При этом «ПК Транспортные системы» применяет только экологически чистые электрические системы отопления, в отличие от используемых сегодня дизельных печек в большинстве российских электробусов. Используемый в обустройстве интерьера алюминий повышает срок службы внутренних конструкций, а также значительно снижает пожарную нагрузку салона. Троллейбус «Адмирал» рассчитан на 100 человек и имеет 33 места для сидения.