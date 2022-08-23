«Микропроцессорные технологии» запустила в серию систему защиты токоведущих частей от перегрева

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Мелисса — революция в сфере контроля температурных режимов работы электроустановок.

Ни для кого не секрет, что перегрев контактных соединений, кабельных муфт — одна из основных причин неисправности электроустановок, приводящая к пожарам, значительному материальному ущербу, и подвергающая человеческие жизни опасности.

Как правило, контроль контактных соединений либо отсутствует вовсе, либо выражается в периодической протяжке соединений и тепловизионном контроле. Такой периодический контроль принципиально не может обеспечить надежную защиту оборудования и человеческих жизней.

Комплект защиты токоведущих частей от перегрева Мелисса обеспечивает непрерывный контроль температуры электроустановки в местах установки датчиков.

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Датчик крепится на кабель или шину и получает питание от электромагнитного поля защищаемого объекта. Минимальный первичный ток, достаточный для работы датчика, всего 7 А. Датчик непрерывно передает измеренную температуру в базовую станцию по беспроводному каналу связи IEEE 802.15.4. Таким образом, отсутствуют какие-либо проводные связи с ним.

Одна базовая станция поддерживает одновременное подключение до 32 датчиков. Базовая станция обеспечивает как индивидуальный контроль температуры каждого датчика, так и сравнение температур нескольких датчиков, объединенных в группы в процессе настройки. Таким образом, система позволяет заблаговременно выявлять неисправные фазы электрооборудования.

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Видео

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/ByNxO4fa_Sc

http://new.i-mt.su/melissa/

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