От материнских плат — к сложным серверным системам
Калининградский завод «ЦТС» (в составе «Технополиса GS») и «Амур Системс» запускают производство сложных серверных решений. Компании сотрудничают уже 2,5 года. Ранее их партнерство было сфокусировано на производстве материнских плат для персональных компьютеров, моноблоков и ноутбуков. Общий объем выпущенной продукции по этому направлению превысил 10 тысяч единиц. Теперь стороны перешли к созданию более сложных продуктов — серверных плат и периферийному оборудованию. Этому способствовало как повышение уровня компетенций «ЦТС», так и успешный опыт выпуска серверных материнских плат для других заказчиков. В новый заказ от «Амур Системс» вошли сетевые карты, райзеры четырех видов, материнская серверная плата. Переход на новый этап партнерства стал возможным благодаря высокому качеству продукции «ЦТС» и разработки собственных технологий тестирования: весь цикл испытаний осуществляется на автоматизированных стендах с использованием специализированного программного обеспечения, разработанного инженерами предприятия.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Нижегородская компания «Новакард» сообщила о начале продаж...льной связи МТС стал первым покупателем сим-карт с российской ОС.
- В типичном микроконтроллере сочетаются функции процессора, периферийны...икроконтроллерами. Их создают множество корпораций по всему миру.
- Всего в ОЭЗ «Технополис Москва» работает около 200 предпри...одуктов, и 59 из них поставили на поток в прошлом году.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0