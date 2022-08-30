«Уралвагонзавод» досрочно поставил Минобороны партию «Мста-С»
АО «Уралтрансмаш» (в составе концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ) входит в госкорпорацию «Ростех») досрочно поставил Минобороны РФ партию самоходных артиллерийских установок «Мста-С», прошедших капитальный ремонт и модернизацию. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе УВЗ.
«В рамках выполнения государственного оборонного заказа 2022 года АО „Уралтрансмаш“ досрочно отправило партию самоходных гаубиц 2С19М1 „Мста-С“ после капитального ремонта с модернизацией в Минобороны РФ», — сообщили в концерне.
Модернизированные самоходки оснастили автоматизированной системой управления наведением и огнем, а также провели капитальный ремонт всех узлов, сообщил генеральный директор «Уралтрансмаша» Дмитрий Семизоров, слова которого приводятся в сообщении.
«Мста-С» — самоходный вариант 152-миллиметровой советской и российской гаубицы (буксируемая версия — «Мста-Б»), предназначенный для уничтожения и подавления различных видов боевой техники и живой силы противника, разрушения его оборонительных сооружений и воспрещения маневра его пехотных и танковых резервов. Изготавливается в экспортном варианте под калибр 155 мм.
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