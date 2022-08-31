Ход строительства Соборной мечети в Симферополе

© travelcrimea.com

40 куполов, расписная плитка и много мрамора — соборная мечеть в Симферополе готова на 80%.

Самая высокая мечеть Крыма, расписанная лучшими мастерами Турции, с фонтанами и полусотней куполов, скоро примет на намаз тысячи верующих и станет центром паломничества для многих мусульман. О подробностях масштабного строительства туристическому порталу Travel Crimea рассказали в пресс-службе генерального подрядчика, компании «Спецстройкрым».

Культурная и духовная достопримечательность крымской столицы, Соборная мечеть уже поражает масштабом и грандиозностью. Она состоит из нескольких комплексов. На просторную территорию гости и верующие будут заходить через большой арочный вход, который, по замыслу архитектора, символизирует портал. Далее откроется вид на одно из главных украшений комплекса — центральный фонтан рядом с основным зданием мечети.

© travelcrimea.com

Молитвенное сооружение украшают четыре сорокаметровых минарета, 40 куполов и 12 полукуполов. Соборная мечеть станет самой высокой мечетью в Крыму.

Внутренний двор мечети окружают мраморные колоннады. Мрамор — основной материал для облицовки зданий комплекса, в архитектуре каждого из которых отображены каноны ислама, уточнил генеральный подрядчик. Свой уникальный облик имеют все строения, даже отделочная плитка на фасаде административного здания расписана орнаментами вручную. Сейчас лучшие мастера из Турции занимаются росписью мечети.

© travelcrimea.com

На территории комплекса уже есть гостиница для паломников, в ближайшее время будет оформлена зеленая зона с фонтаном, розарием и лавочками. Здесь также растёт старый ливанский кедр, который был на этом месте еще до начала строительства. Его сохранили и гармонично вписали в общий ансамбль.

© travelcrimea.com

Реализация проекта находится на завершающем этапе, идёт укладка тротуарной плитки, облицовка фасадов, монтаж систем сигнализации и видеонаблюдения, автоматизированной системы вентиляции в мечети, подключение к сетям водоснабжения.

Следующий Курбан-Байрам тысячи верующих смогут отметить уже в стенах главной мусульманской святыни Крыма, отметили в компании «Спецстройкрым».

© travelcrimea.com

Российская компания «Спецстройкрым» входит в состав инвестиционного холдинга «АйСи Инвест», которая основана в 2021 году предпринимателем Павлом Кузнецовым для реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов на территории Республики Крым и Севастополя. В портфеле компании ряд крупных строительных проектов, бизнес в сфере телекоммуникаций, туризма и логистики.

© travelcrimea.com

© travelcrimea.com

© travelcrimea.com

© travelcrimea.com

© travelcrimea.com

Соборная мечеть реализует классические архитектурные формы османской архитектуры, вдохновленные архитектурными решениями собора Святой Софии в Константинополе. Декор мечети — в стиле османского барокко с элементами тюльпанного османского стиля, к которым были добавлены новые народные крымскотатарские орнаменты.

Мечеть имеет четыре одинаковых минарета и купол. Высота купола составляет 28 метров, диаметр — 18 метров. Это крупнейший в Крыму купол здания.Четыре минарета имеют высоту по 58 метров, что делает мечеть самой высокой в Крыму; площадь самого здания мечети составляет 1369 м². При мечети также ведётся строительство медресе и библиотеки.