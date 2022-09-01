Новые школы открыты в регионах часть 2 (2022г.)

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Оренбургская область

с. Подгорная Покровка

1 сентября, в селе Подгородняя Покровка Оренбургского района открылась новая школа. Строительство велось в рамках нацпроекта «Образование».Школа стала вторым корпусом Подгородне-Покровской средней школы. За парты здесь сядут более 800 ребят, в том числе 117 первоклассников. День знаний в новой школе начался с новой традиции — поднятия государственного флага.

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В школе 30 учебных кабинетов, отдельное крыло для начальных классов. Имеются мастерские для уроков технологии, читальный зал и библиотека, актовый зал, два спортивных зала, раздевалки с душевыми и санузлами в каждом спортзале и пищеблок с обеденным залом на 250 мест.На благоустроенной территории расположены прогулочные площадки, баскетбольное и футбольное поля с искусственным покрытием, а также беговая дорожка. В школе создана безбарьерная среда, оборудован лифт для маломобильных граждан. Штат полностью укомплектован квалифицированными педагогическими кадрами.

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Пензенская область

п.Мичуринский

1 сентября 2022 года, дети посёлка Мичуринский начали учебный год в новой школе, построенной с учётом новых технологических параметров в рамках национального проекта «Образование»

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Пермский край

п.Горный

1 сентября, в День Знаний состоялась торжественная линейка во вновь открывшейся первой общеобразовательной школе в п. Горный Пермского муниципального округа. Это долгожданный объект для более 1,2 тыс. школьников и их родителей, включая жителей п. Ферма и соседних деревень.

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Здесь оборудованы кабинеты физики, биологии и химии с лабораториями-практикумами и лаборантскими, кабинет ОБЖ. Также выделен отдельный блок кабинетов технологии с универсальной мастерской по обработке металла и дерева, обработки ткани, а также кулинарии. Кроме того, в новом здании появились два кабинета информатики и три — английского языка, один из которых оборудован мобильным лингафонным комплексом.

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https://vk.com/...76963619_125279 (фото)

Александр Бречалов: на улице Берша в Ижевске открылась самая современная школа в Удмуртии © d-kvadrat.ru

Республика Удмуртия

г.Ижевск

В Ижевске 1 сентября торжественно открыли новую школу на ул. Архитектора П. П. Берша. В новом учебном году в ней будет учиться 1761 ребенок.

Всего 75 классов, из них 15 первых, где учится 375 детей. С 5 по 8 классы у учеников разные направления обучения — спортивное, филологическое, инженерное. 10 классы делятся на четыре профиля — химико-биологический (медицинский класс), где дети будут обучаться и в медакадемии, физико-математический, технологический и гуманитарный. В школе работает более 130 сотрудников, но сейчас продолжается набор персонала.

© izh.ru

В школе современное оборудование, два бассейна, спортзалы с новым инвентарем, тренажерный зал, душевые. В просторных коридорах для детей установили столы с настольными играми и шахматами. Одна из особенностей школы — комнаты для сна.

© izh.ru

В учреждении будут работать театральная и музыкальная студии, издательский центр, лаборатория ИЗО и дизайна, два библиотечных центра, мастерские моды и кулинарного искусства, мастерские по обработке металла и древесины. Также в школе создана доступная среда для особенных детей. На этажах есть кнопки для вызова помощи, санузлы оборудованы поручнями.

© izh.ru

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