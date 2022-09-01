В День знаний — новый детский сад
В Новогорелово Ломоносовского района Ленинградской области в новый детский сад № 4 в сентябре пошли 400 малышей.
На строительство и оснащение детского сада направлено более 282 млн рублей. Сад рассчитан на 14 групп детей возрастом от 1 до 7 лет. Группы оборудованы раздевалками, спальнями и игровыми комнатами. В здании разместились актовый и спортивный залы, помещения для кружков и занятий с логопедом, медицинский блок.
На территории красивого и функционального садика разместились игровые и спортивные площадки, теневые навесы, горки, качалки, спортивные снаряды, мини-карусели, песочницы.
Всего же к 1 сентября в области открываются сразу 78 образовательных учреждений.
В этом году в регионе в эксплуатацию введут семь новых школ, 12 детских садов. Кроме того, продолжается реновация учреждений, строительство спортплощадок.
В регионе стартовала работа 22 центров «Точка Роста», одного «Кванториума», 37 компьютерных классов в школах. Кроме того, в Ленобласти отремонтировали 14 спортивных залов, создали Центр опережающей профессиональной подготовки. В двух коррекционных школах обновили материально-техническую базу, а в учреждении профессионального образования поменяли мастерские.
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